Das was früher selbstverständlich war, ist nun endlich auch wieder möglich: in die Gastronomie gehen, ohne sich auf seine Gesundheit testen lassen zu müssen. Aber wozu braucht man jetzt noch Testzentren? Und wer lässt sich überhaupt noch testen?

Horb - "Vor allem im Testzentrum Hohenbergkaserne wurden in der vergangenen Woche nicht mehr als 10 bis 20 Tests am Tag nachgefragt", so Stadtsprecherin Inge Weber. Auch in der Markthalle habe man mit knapp unter 100 Tests am Tag einen "deutlichen Rückgang" verspürt. Aus diesem Grund schließt die Stadt Horb das Testzentrum an der Hohenbergkaserne vorerst.

Grund zur Sorge, bei steigenden Inzidenzen an keinen Test mehr zu kommen? "Gerade im Hinblick auf die sich ausbreitende Delta-Variante und die kommende Urlaubszeit wird die Stadt Horb auch weiterhin Testmöglichkeiten durch fachkundiges Personal anbieten. Im Gegensatz zu privaten Anbietern können wir als öffentliche Hand nicht nur rein wirtschaftliche Aspekte betrachten", sagt Oberbürgermeister Peter Rosenberger.

Und wie ist die Lage beim Königs-Drive-In-Testzentrum? Chef Michael König: "Seit Montag ist die Nachfrage nach Tests deutlich zurückgegangen, an manchen Tagen war sogar niemand da!" Und wie gehts jetzt weiter? "Weil der Test für die Gastronomie und den Fitnessstudiobesuch nicht mehr benötigt wird – wofür unser Testangebot ja ursprünglich gedacht war – haben wir uns dazu entschlossen, das Testangebot nicht mehr weiterzubetreiben." König: "Aber die Stadt Horb ist schließlich mit der Markthalle weiterhin gut aufgestellt."

No.1 Cut & More-Testzentrum by Doormann bleibt bestehen

Aber auch das No.1 Cut & More-Testzentrum by Doormann bleibt weiterhin bestehen. Jörg Doormann: "Die Nachfrage ist in letzter Zeit massiv gesunken. Aber auch wenn niemand mehr kommen würde, würde ich das Testangebot fortführen!" Schließlich würde er Tests nicht anbieten, um Geld zu verdienen, sondern um "meine Kunden bedienen zu können". Bei körpernahen Dienstleistungen, wie Bart schneiden, muss sich der Kunde beispielsweise noch testen lassen. "Wenn die Inzidenzen wieder steigen würden, würden wieder mehr Tests benötigt werden – und wenn man keine Testzentren mehr hat, dann haben wir ein großes Problem", sagt Doormann.

Auch beim DM in Horb siehts gut aus für Menschen, die sich testen lassen möchten: Während zu den Test-Hoch-Zeiten alle verfügbaren Termine für mehrere Tage ausgebucht waren, so gibt es jetzt jede Menge freier Zeitpunkte. In der kommenden Woche sind sogar über 100 an einem einzigen Tag frei!

Aber warum lassen sich Bürger denn jetzt noch testen? "Ich habe einen Auswärtstermin im Südschwarzwald", sagt Elisabeth Schwertfeger. "Ich muss mich also berufsbedingt testen lassen, weil ich dort Kontakt zu mehreren Menschen haben werde." Ein anderer Horber berichtet, aufgrund eines bevorstehenden Krankenhausbesuchs bei einem Verwandten würde er am Dienstagnachmittag vor der Markthalle stehen und auf ein negatives Ergebnis warten – im Krankenhaus entspricht das noch der Vorschrift. Hartmut Zappe: "Ich lasse mich zwei bis dreimal in der Woche testen. Mein Kind geht in den Kindergarten und zudem lebe ich zusammen mit einer älteren Person im Haushalt." Außerdem fährt Zappe viel herum: Er arbeitet in Horb, aber wohnt in Berlin. "Man weiß ja nie", so Zappe.