Nachfrage in Donaueschingen steigt: Vermehrtes Interesse an E-Autos durch hohe Spritpreise

Die Nachfrage bei den Händlern in Donaueschingen wächst. Vollelektrisch oder lieber ein Hybrid-Fahrzeug? Es gibt viele Fragen zu Technik, Reichweiten und Förderungen.
Täglich steigende Benzinpreise sorgen für viel Ärger bei den Autofahrern. Schmunzeln können jene, die vollelektrische Fahrzeuge besitzen. Zuletzt war die Liebe der Deutschen zu den E-Autos nicht ausgesprochen groß. Setzt nun vor dem Hintergrund der aktuellen Spritpreise ein Umdenken ein? Unsere Redaktion fragte dazu in Autohäusern nach.