Die 54-Jährige tritt am Amtsgericht Lahr die Nachfolge von Sven Hövel an.

Neue Direktorin des Amtsgerichts Lahr ist Nicole Kienzle. Am Montag wurde sie vom Präsidenten des Landgerichts Jens Martin Zeppernick in ihrem neuen Amt begrüßt. Die 54-Jährige tritt die Nachfolge von Sven Hövel an, der im Februar 2024 als Direktor an das Amtsgericht Offenburg wechselte.

Ihre berufliche Laufbahn begann die neue Direktorin 1998 als Rechtsanwältin in Baden-Baden mit dem Schwerpunkt im Familienrecht, bevor Sie 2003 zur Justiz wechselte, heißt es in der Mitteilung des Landgerichts Offenburg. Kienzle war unter anderem in Heilbronn, Baden-Baden und Karlsruhe als Richterin und Staatsanwältin tätig und sammelte Erfahrung in verschiedenen Rechtsgebieten. Seit 2017 war sie Vorsitzende Richterin am Landgericht Offenburg, seit 2018 in der Kammer für Arzthaftungsrecht.

Zeppernick beglückwünschte Nicole Kienzle zu ihrer Ernennung: „Frau Kienzle ist mit ihrer großen Erfahrung, ihrer hohen Sozialkompetenz und ihrer Offenheit für Innovationen gerade auch im technischen Bereich eine ideale Besetzung für dieses herausgehobene Amt.“

Am Amtsgericht Lahr mit seinen zwei Standorten in der Turmstraße 15 und der Lotzbeckstraße 44 arbeiten insgesamt 43 Justizbedienstete. Zusätzlich zu den Führungsaufgaben als Direktorin wird Kienzle richterliche Aufgaben im Zivil- und Familienrecht übernehmen. Den digitalen Wandel der Justiz weiter voranzutreiben wird eine der Aufgaben sein, die sie die nächsten Jahre begleiten wird, so das Landgericht.