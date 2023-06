Erstmals in der fast 100-jährigen Geschichte des FSV Seelbach steht eine Frau an der Spitze des Vereins. Bei der Hauptversammlung am Donnerstag wurde Silke Lecher zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt und steht nun einem wachsenden Verein vor.

Silke Lecher, die zuletzt Jugendleiterin war, übernimmt den Posten von Stephan Klumpp. Der ausscheidende Vorsitzende bleibt aber aktiv im Verein und kümmert sich zukünftig um die B-Jugend Mannschaft und betreut einige neue Projekte. Neu im Amt des Jugendleiters ist Alexander Brychcy. Alle anderen Mitglieder des Vorstandes wurden in ihren Posten wiedergewählt.

Der größte Verein in Seelbach wächst weiter. Im vergangenen Jahr kamen 90 neue Mitglieder dazu, darunter viele Jugendliche. Auch durch die neu gegründete Abteilung mit drei Tanzgruppen wurden zahlreiche weibliche Mitglieder gewonnen.

Obwohl die erste Herrenmannschaft den Klassenerhalt nicht geschafft hat und am letzten Spieltag mit einer Niederlage aus der Landesliga abgestiegen ist, ist die Saison gut verlaufen, berichtete Klumpp. „Wir wussten, dass es schwer wird.“ Trainer Oliver Dewes sprach von einer lehrreichen Saison. Ralph Linster, Abteilungsleiter Senioren, stimmte dem zu. „Es war ein Jahr voller Erfahrungen, mit vielen Tiefen und Höhen.“ Die zweite Mannschaft beendete die Saison in der Kreisliga B Staffel IV mit 54 Punkten und belegte den dritten Platz in der Tabelle. Das dritte Herrenteam erreichte 41 Punkte und landete auf dem sechsten Platz. Für die neue Saison, die am 12. August startet, sind alle drei Mannschaften gemeldet. Der 42-jährige Stefan Schlageter ist der neue Trainer der zweiten Mannschaft.

E-Jugend sucht dringend einen Trainer

Die Jugendmannschaften hatten eine „turbulente Saison“, berichtete Lecher. Die D-Junioren sind Meister in der Kreisliga A geworden und steigen in die Bezirksliga auf. Erfreulich sei auch, dass Robin Eble, der bei den A-Junioren spielt, Torschützenkönig der Landesliga mit 23 Treffern geworden ist. Trotz Erfolgen kämpft die Jugendabteilung auch mit Problemen. Für die E-Jugend wird einen Trainer gesucht. Wenn sich für das Team keinen Coach finde, bliebe nur die Abmeldung, hieß es.

Für die Zukunft plant der FSV die Installation von LED-Flutlichter auf dem Platz. Dadurch werden rund 2500 Euro jährlich gespart. Die Umrüstung soll 31 500 Euro kosten, die Finanzierung erfolgt durch Sponsoren und die Sportstiftung.

Beiträge werden erhöht

Zudem werden die Mitgliedsbeiträge erhöht. Passive zahlen künftig 40 Euro (vorher: 35 Euro), Aktive 80 Euro (vorher: 60 Euro), die Beiträge für Familien steigen von 110 auf 120 Euro. Für die Tanz- und Gymnastikgruppen (50 Euro) gibt es keine Erhöhung.

Info – Ehrungen

60 Jahre:

Gerhard Hilberer.

50 Jahre:

Jürgen Hartmann, Thomas Hartmann, Marco Kunz, Helmut Opitz, Armin Roth, Jürgen Schäfer, Gerhard Schmidt und Martin Uhl.

40 Jahre:

Herbert Meier.

25 Jahre:

Thomas Beck, Matthias Bohnert, Wolfram Bucher, Markus De Biasi, Andreas Girstel, Jens Jägle-Enders, Martina Kloos, Mathis Ruf und Erika Schneider.

15 Jahre:

Tim Eichorn, Renate Kirner, Philipp Lecher und Rita Karolina Müller.