Jauch übernimmt die Stelle mit Dienstsitz an der Stiftskirche, die seit dem Ausscheiden von Johannes Eppelein am 31. Januar vakant ist. Das hat das Evangelische Bezirkskantorat jetzt mitgeteilt. Jauch fängt am 1. Dezember in Lahr an.

Jauch ist seit 2015 Kantorin an der Alpirsbacher Klosterkirche. In dieser Funktion organisiert sie unter anderem die renommierten Alpirsbacher Klosterkonzerte. Außerdem ist sie die musikalische Leiterin der weltbekannten Alpirsbacher Kreuzgangkonzerte. Darüber hinaus ist sie als freischaffende Organistin, Cembalistin und Klavierlehrerin an der Musikschule Taufkirchen tätig.

An der Hochschule für Musik und Theater in München absolvierte Jauch die Studiengänge Kirchenmusik (A), Konzertfach Orgel und Cembalo. Ein weiterführendes Studium im Fach Orgel folgte mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) in Piteå (Schweden) sowie im Fach Cembalo an der Universität Mozarteum Salzburg.

Künstlerische Leiterin von Konzerten in Stockholm

Von 2007 bis 2009 war Jauch Organistin und künstlerische Leiterin der internationalen Sommerkonzerte an der deutschen Kirche St. Gertrud in Stockholm. Ihre Konzerttätigkeit als Organistin führte sie schon nach Norwegen, Schweden, Österreich, Frankreich und Argentinien.

Auch als Cembalistin tritt sie solistisch oder als Continuospielerin in Kirchenkonzerten sowie in ungewöhnlichen Besetzungen in verschiedensten Veranstaltungen auf.

Bis Carmen Jauch im Kantorat Lahr anfängt, wird Laura Škarnulytė, Kantorin in Freiburg, wie bisher die verschiedenen Chöre leiten. Weitere Informationen zu der neuen Bezirkskantorin finden sich auf ihrer Internetseite www.carmen-jauch.de.