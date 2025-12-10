Nachfolgerin von Hanna Böhme: Katharina Schirmbeck wird Geschäftsführerin der FWTM in Freiburg

Katharina Schirmbeck, wird neben Jens Mohrmann zweite Geschäftsführerin der Freiburger Wirtschaft, Touristik und Messe (FWTM). Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren wählte der Gemeinderat die derzeitige Tourismus-Direktorin aus St. Peter-Ording. Am 1. April wird sie ihre neue Funktion als FWTM-Geschäftsführerin im Bereich Tourismus und Innenstadt, Märkte und Events, Marketing und Unternehmenskommunikation sowie Gebäudemanagement und IT antreten.

„Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem engagierten Team der FWTM und den vielen Partnerinnen und Partnern in der Stadt die kommenden Entwicklungen aktiv zu gestalten“, sagte Katharina Schirmbeck im Gemeinderat. Freiburg bringe hervorragende Voraussetzungen mit, um erfolgreiche Ansätze fortzuführen und „zugleich mutig neue Impulse zu setzen.“

Erfahren im Bereich Digitalisierung

In den vergangenen fünf Jahren leitete Katharina Schirmbeck den Tourismusbetrieb von St. Peter-Ording – einem der beliebtesten Urlaubsorte an der Nordseeküste, mitten im Nationalpark Wattenmeer und mit jährlich rund 2,7 Millionen Übernachtungen. In dieser Funktion verantwortete sie die strategische Weiterentwicklung des Ortes und steuerte zentrale Themen wie Marketing, Veranstaltungen und die Digitalisierungsstrategie.

Zudem war sie für die Bewirtschaftung kommunaler Immobilien – darunter die berühmten Pfahlbauten am Strand – sowie für wesentliche Bau- und Infrastrukturprojekte zuständig. Unter ihrer Führung wurden zahlreiche Gästeservices digitalisiert und wichtige Zukunftsinvestitionen umgesetzt. Die Verbindung aus Betriebsführung, Tourismus-Expertise, Digitalisierungskompetenz und Erfahrung im Umgang mit kommunalen Einrichtungen bildet eine starke Grundlage für ihre neue Aufgabe in Freiburg.

Schirmbeck kommt aus der Tourismusbranche

Bevor Schirmbeck 2021 nach St. Peter-Ording wechselte, war sie in verschiedenen Leitungsfunktionen für einen der größten Tourismuskonzerne der Welt tätig. Über viele Jahre hinweg verantwortete sie das internationale Fernreisegeschäft, später die digitale Transformation des weltweiten Einkaufs von Hotelkapazitäten – Erfahrungen, die ihr ein tiefes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und komplexe Transformationsprozesse vermittelt haben, heißt es in der Mitteilung.

Schirmbeck folgt auf Hanna Böhme, die bisherige Geschäftsführerin der FWTM, die zum 1. Januar 2026 ihre neue Stelle als Hauptgeschäftsführerin des Wirtschaftsverbandes Industrieller Unternehmen Baden (WVIB) antritt.