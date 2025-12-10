Nachfolgerin von Hanna Böhme: Katharina Schirmbeck wird Geschäftsführerin der FWTM in Freiburg

Katharina Schirmbeck wird neue FWTM-Geschäftsführerin. Sie startet im April 2026.
Katharina Schirmbeck, wird neben Jens Mohrmann zweite Geschäftsführerin der Freiburger Wirtschaft, Touristik und Messe (FWTM). Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren wählte der Gemeinderat die derzeitige Tourismus-Direktorin aus St. Peter-Ording. Am 1. April wird sie ihre neue Funktion als FWTM-Geschäftsführerin im Bereich Tourismus und Innenstadt, Märkte und Events, Marketing und Unternehmenskommunikation sowie Gebäudemanagement und IT antreten.