Nachfolgerin von Andreas Neff: Dorothee Wahle wird neue Präsidentin des Freiburger Landgerichts

1 Präsident des Oberlandesgerichts Karlsruhe Jörg Müller (links) und Ministerialdirektor Elmar Steinbacher gratulieren der neuen Präsidentin des Landgerichts Freiburg Dorothee Wahle. Foto: Justizministerium Baden-Württemberg

Die bisherige Präsidentin des Freiburger Amtsgerichts, Dorothee Wahle, wechselt ans Freiburger Landgericht.









Link kopiert



Dorothee Wahle tritt die Nachfolge von Gerichtspräsident Andreas Neff an, der im Mai 2023 in den Ruhestand getreten war. Mit Wahle, die seit 2020 das Amtsgericht in Freiburg geleitet hatte, trete eine Frau das Amt an, die es „mit analytischer Schärfe, rationaler Strategie sowie praktischem Geschick versteht, Probleme zu erkennen, Lösungen zu entwickeln und unter großem Einsatz effektiv umzusetzen“, erklärt Justizministerin Marion Gentges (CDU, Wahlkreis Lahr) angesichts der Ernennung.