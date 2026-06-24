Nachfolger von Timm Kern: Veit Grünberg ist neuer Vorsitzender des FDP-Kreisverbands

Nach fast 20 Jahren endet beim FDP-Kreisverband endet eine Ära: Veit Grünberg übernimmt den Vorsitz von Timm Kern.

Der FDP-Kreisverband Freudenstadt hat einen neuen Vorsitzenden. Die Mitglieder wählten Veit Grünberg aus Pfalzgrafenweiler zum Nachfolger von Timm Kern, der nach fast 20 Jahren an der Spitze des Kreisverbands nicht erneut kandidierte. „Es ist gut, wenn der neue Kreisvorsitzende im Kreis Freudenstadt wohnt. Daher kandidiere ich nicht erneut als Kreisvorsitzender,“ wird Timm Kern in einer Pressemitteilung der FDP zitiert.

In seinem Bericht blickte Timm Kern auf eine bewegte Zeit zurück. Der ehemalige Landtagsabgeordnete prägte den Kreisverband über viele Jahre hinweg mit sehr großem Engagement, klarer liberaler Haltung und einer starken Verankerung in der Region, heißt es. Insbesondere als Bildungspolitiker und langjähriger Vorsitzender habe er die Politik der Freien Demokraten im Landkreis und weit darüber hinaus maßgeblich mitgestaltet.

Veit Grünberg dankte seinem Vorgänger für dessen Einsatz: „Timm Kern hat unseren Kreisverband über viele Jahre geprägt. Mit Sachverstand, Verlässlichkeit und großer Leidenschaft für die liberale Sache hat er Maßstäbe gesetzt. Dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank.“

Die weiteren Ämter

Zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden wurde Kristian Paulic (Horb) gewählt. Katja Killinger (Waldachtal) übernimmt das Amt der Kreisgeschäftsführerin, Axel Brandauer (Eutingen) wurde zum Schatzmeister gewählt. Als Beisitzer gehören Andrea Haigis (Horb), Sascha Trunte (Horb), Holger Kida (Freudenstadt), Corinne Teichmann (Horb), Jannik Klumpp (Dornstetten) und Emanuel Pfeffer (Freudenstadt) dem neuen Kreisvorstand an.

Der neue Kreisvorsitzende Veit Grünberg kündigte an, die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortführen zu wollen: „Als Freie Demokraten wollen wir auch künftig die Stimme der Freiheit, der Eigenverantwortung und der wirtschaftlichen Vernunft im Landkreis sein. Gemeinsam mit unserem Team werden wir die FDP vor Ort weiter stärken und neue Menschen für liberale Politik begeistern.“

Die Mitglieder verabschiedeten Timm Kern mit langanhaltendem Applaus und würdigten seine Verdienste um die FDP und die liberale Politik im Landkreis Freudenstadt, heißt es abschließend.