Nachfolger von Timm Kern: Veit Grünberg ist neuer Vorsitzender des FDP-Kreisverbands

Nach fast 20 Jahren endet beim FDP-Kreisverband endet eine Ära: Veit Grünberg übernimmt den Vorsitz von Timm Kern.
Der FDP-Kreisverband Freudenstadt hat einen neuen Vorsitzenden. Die Mitglieder wählten Veit Grünberg aus Pfalzgrafenweiler zum Nachfolger von Timm Kern, der nach fast 20 Jahren an der Spitze des Kreisverbands nicht erneut kandidierte. „Es ist gut, wenn der neue Kreisvorsitzende im Kreis Freudenstadt wohnt. Daher kandidiere ich nicht erneut als Kreisvorsitzender,“ wird Timm Kern in einer Pressemitteilung der FDP zitiert.