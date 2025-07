Dass die Narrenzunft Sulgen schon lange kein Saisonverein mehr ist, konnte man dem Bericht der Präsidentin Sonja Baier bei der Vollversammlung im Hartplatz-Café entnehmen.

Die Präsidentin bat um eine Schweigeminute um der Toten, stellvertretend für alle Paul Topar, der erst vor wenigen Tagen verstorben ist, zu gedenken.

In ihrem Bericht über ein ereignisreiches Jahr blickte Baier auf zahlreiche gemeinsamen Aktivitäten außerhalb der Fasnet zurück, die das Vereinsleben bereicherten. Die Mai- und Herbstwanderung, die Osternestsuche und Kilbesingen für den Narrensohmen sowie die gemeinsamen Besuche verschiedener Gartenfeste und Veranstaltungen sind nur ein paar Höhepunkte, die für Spaß und Zusammenhalt sorgten.

Highlight des Jahres

Besonders hervorzuheben ist laut Mitteilung der Narrenzunft jedoch das absolute Highlight des Jahres: Der erstmals stattfindende „Winter Move“ am 30. Dezember auf dem Kirchplatz bei der alten St. Laurentius Kirche.

Der „Winter Move“ übertraf alle Erwartungen – sowohl die der einzelnen Vereine als auch der Narrenzunft Sulgen. Die Veranstaltung wurde zu einem vollen Erfolg, und die positive Resonanz motiviert auch die Narrenzunft, bereits jetzt voller Vorfreude auf den Winter Move 2025 zu blicken, heißt es weiter.

Auf die am 6. Januar mit dem Abstauben im Foyer der Turn- und Festhalle beginnende Fasnet wollte Sonja Baier nicht weiter eingehen, um dem Bericht der Gildemeisterin nicht vorwegzugreifen. Sie ließ es sich jedoch nicht nehmen, allen Helfern und Akteuren zu danken.

Erstmals eine Frau als Gildemeisterin

Mit Denise Burkandt gab es vergangene Fasnet zum ersten Mal eine Frau als Gildemeisterin. Mit viel Engagement, Umsicht und guter Organisation hat sie ihre Feuertaufe mit Bravour bestanden.

In ihrem Bericht ging sie auf die Veranstaltungen, Umzüge und Teilnahmen ein. Zwischen dem Abstauben am 6. Januar, wo sechs neue Kleidle in die Zunft aufgenommen wurden, und dem Fasnetsverbrennen am Fasnetsdienstag, wurden viele Termine wahrgenommen, bei denen zur Freude der Gildemeisterin eine hohe Teilnahme der Hästräger verzeichnet werden konnte.

Stimmungsvoller Abschluss

Besonderen Eindruck hinterließen der Kindernarrensprung der „Freien Narrenvereinigung Mittlerer Schwarzwald“ und der Umzug der Balthasar-Hexen in Rust. Auch ist der Besuch der Kindergärten, Schulen und Seniorenheime am Schmotzigen Donnerstag immer wieder etwas Besonderes. Einen stimmungsvollen Abschluss bot der Auszug der Kleidlesträger zum letzten Hanselsprung aus der alten St. Laurentiuskirche am Kirchplatz.

Auch die Gardeleiterin äußerte sich sehr zufrieden über das kleine und große Ballett. Sie ließ es sich jedoch nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass Nachwuchs immer willkommen sei.

Ergebnisse der Wahlen

Nach der Entlastung folgten die Wahlen: Nach sieben Jahren Amtszeit wurde die Präsidentin Sonja Baier durch Patrick Burkandt, dem bisherigen Vizepräsidenten, abgelöst. Als Elferratsmitglieder wurden Patrick Burkandt, Karsten Krause und Birgit Schuler im Amt bestätigt. In den Hanselgildeausschuss wurden Kathy Kern, Kai Uwe Kern, Mirco Topar, Angelina Fazekas und Jana Reinhard gewählt. Im Amt bestätigt wurde die Schriftführerin Birgit Schuler und die Kassenrevisoren Gabi Schwarz-Böhler und Manuela Marte-Kratt. Neu ins Amt des stellvertretenden Gildemeisters wurde Florian Müller gewählt.