Der SC Freiburg hat den Transfer von Cyriaque Irié offiziell gemacht. Der Flügelstürmer könnte Nachfolger von Ritsu Doan werden, der sich am Samstag emotional geäußer hat.

Der Traum von einem Spiel gegen Real Madrid, Inter Mailand oder Liverpool erfüllte sich am Samstag für den SC Freiburg nicht. Stattdessen heißt es Europa League statt Königsklasse für die Breisgauer, denen nach der 1:3-Niederlage die Enttäuschung darüber anzusehen war.

Gleichzeitig betonten alle SC-Akteure den Stolz auf das Erreichte, auf die Mannschaft, auf den Verein. Auch der Japaner Ritsu Doan, von dem es selten öffentliche Statements gibt, war nach dem Spiel emotional.

„Ich bin stolz auf das Team, die Fans und auch auf mich selbst“, sagte der 26-Jährige in der Mixed Zone über die Saison, die seine bislang beste im Freiburger Dress war. Und auch seine letzte? Um einen Wechsel des schnellen und trickreichen Flügelstürmers gibt es seit Wochen Gerüchte, unter anderem die beiden Champions-League-Teams Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben Interesse.

Doan über den SC Freiburg: „Ich liebe diesen Verein“

„Ich habe mir natürlich Gedanken über meine Zukunft gemacht, aber ich habe noch nichts entschieden“, sagte Doan über seine persönliche Zukunft. Dass ihm ein Abgang emotional schwerfallen wird, daran ließ Doan keinen Zweifel: „Ich fühle mich zu Hause hier.“ Und: „Ich liebe diesen Verein.“

Am Ende jedoch dürften vor allem sportliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Bekannt ist, dass er gerne in der Champions League spielen möchte – auch mit Blick auf einen Stammplatz bei den Japanern bei der Weltmeisterschaft 2026. Beim SC Freiburg scheint man sich personell auf einen Doan-Abgang vorzubereiten, der um die 20 Millionen Euro einbringen würde.

Neuzugang Cyriaque Irié ist offensiv flexibel einsetzbar

Am Montagmorgen machte der Verein den Transfer von Cyriaque Irié offiziell. Der 19-Jährige kommt vom französischen Zweitligisten ESTAC Troyes in den Breisgau.

„Er besitzt eine gute Schnelligkeit, hat körperlich sehr spannende Voraussetzungen und zeigt eine griffige Haltung gegen den Ball. Er kann über beide offensiven Seiten kommen, hat aber auch schon als vorderste Spitze gespielt“, beschreibt Sportdirektor Klemens Hartenbach das Profil des Neuzugangs, der folglich auch auf der Doan-Position spielen kann.

Auch weitere Transfers sind Berichten zufolge geplant

Außerdem bastelt der Sport-Club laut Sky an einem Transfer von Yuito Suzuki. Der 23-jährige Japaner ist – wie Irié – offensiv flexibel einsetzbar und spielt derzeit in Dänemark bei Bröndby IF. Die möglich Ablöse beträgt Berichten zufolge zwischen sieben und acht Millionen Euro, für Irié soll der SCF bis zu neun Millionen zahlen, schreibt der „Kicker“.

Mit Derry Scherhant (22) von Hertha BSC ist der SC Freiburg zudem an einem weiteren Offensivspieler interessiert, wie Sky zuletzt berichtete.