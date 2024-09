Nachfolger von «Goofy»: Top 3-Auswahl für das Jugendwort des Jahres steht fest

1 Seit 2008 wird das "Jugendwort des Jahres" gekürt. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Wenn bald das neue Jugendwort verkündet wird, dürfte es wieder das eine oder andere fragende Gesicht geben. Wobei eines der Wörter in der näheren Auswahl durchaus bereits für Debatten gesorgt hat.









Link kopiert



Stuttgart - Der Begriff hat es in die Musik-Charts geschafft, er hat die Modebranche inspiriert und er regt politische Debatten an. Nun steht "Talahon" (vom arabischen "Tahal lahon" / übersetzt: "Komm her") zudem in der engeren Auswahl für das "Jugendwort des Jahres". Auch die beiden Begriffe "Aura" und "Schere" sind bei den Top 3 mit dabei, teilte der Langenscheidt Verlag mit.