1 Andreas Fechter ist während der Ladies Open voll gefordert. Mit der bisherigen Woche ist er zufrieden. Foto: Kara

Er ist der Nachfolger von Gerhard Frommer als Turnierboss der Ladies Open. Wir haben mit Andreas Fechter über seine bisherigen Eindrücke gesprochen.









Link kopiert



Langweilig wird es Anderas Fechter in diesen Tagen sicher nicht: So ist er während der Turniertage bei den Ladies Open fast immer auf den Beinen. Es gibt schließlich viel zu tun und Fechter, der das Turnier schon lange kennt, hatte noch nie so viel Verantwortung wie in diesem Jahr.