Nachfolger von Fischinger: Ex-Bundesligaspieler Jürgen Hartmann wird Trainer des SC Sand

Der 63-Jährige Seelbacher ist der neue Trainer der Ortenauerinnen. Coach Alexander Fischinger hat nach fast zehn Jahren eine neue Aufgabe.
363 Bundesligaspiele, mit dem VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals und im Endspiel des UEFA-Cups, in den 90er-Jahren Kapitän des HSV und als Seelbacher auch noch aus der Region: Der neue Trainer der Frauen des SC Sand weckt bei vielen Fußballfans Erinnerungen. Jürgen Hartmann ist mittlerweile 63 Jahre alt und wurde vom Verein nun als neuer Trainer vorgestellt.