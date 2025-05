Die Stadt Schramberg hat einen neuen Abteilungsleiter Hochbau und Gebäudemanagement. Er folgt auf Andreas Krause , der im Dezember in den Ruhestand verabschiedet worden war.

Der Gemeinderat der Stadt Schramberg hat in nichtöffentlicher Sitzung Etienne Seif zum neuen Abteilungsleiter Hochbau und Gebäudemanagement gewählt. Darüber berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Der diplomierte Architekt absolvierte sein Studium an der Universität Stuttgart und sammelte mehr als zehn Jahre lang internationale Erfahrung als Architekt und Projektmanager in einem Pariser Architekturbüro. Seit sieben Jahren arbeitet er bei der Stadt Rottenburg am Neckar und betreut dort im Hochbauamt verschiedene Bau- und Sanierungsprojekte.

„Mit seiner Erfahrung sowohl im Architekturbüro als auch im öffentlichen Dienst bringt Herr Seif gute Voraussetzungen dafür mit, die Abteilung Hochbau und Gebäudemanagement erfolgreich leiten zu können“, wird Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in der Mitteilung zitiert. „Die Aufgaben sind bekanntermaßen groß, daher freuen wir uns, die Position nun mit ihm besetzen zu können.“

„Berg an Arbeit“

„Die anstehenden Herausforderungen Schritt für Schritt angehen und mit einem geeinten Team voranschreiten – so erklimmt man den Berg an Arbeit, der vor uns liegt. Ich bin gespannt auf meine neuen Aufgaben, freue mich, neue Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, und bin neugierig, Schramberg und seine Umgebung zu erkunden“, sagt Etienne Seif, der seine neue Stelle am 1. Oktober antreten wird.

Er folgt auf Andreas Krause, der im Dezember vergangenen Jahres vom Gemeinderat in den Ruhestand verabschiedet worden war.