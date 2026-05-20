Nachfolger verpflichtet: CDU-Fraktionsvorsitzender Alfred Himmelsbach aus Seelbacher Rat verabschiedet

Alfred Himmelsbach wurde nach 32 Jahren auf eigenen Wunsch verabschiedet. Er wird aber weiterhin Mitglied des Schönberger Ortschaftsrates bleiben. Himmelsbach nutze den Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge der Gemeinderäte“ für einen eigenen, ganz besonderen Dank. Er habe sich bei seiner Wahl im Jahr 1994 vorgenommen, „mindestens 30 Jahre zu bleiben“. Dafür gab es herzliches Lachen aller Kollegen und vonseiten der Verwaltung.

Im Ernst dankte der langjährige Vorsitzende der CDU-Fraktion aber seinen Wählern, die ihn „wieder und wieder“ gewählt hätten. Ohne diese Voraussetzung hätte er das Amt des Gemeinderats so lange ja nicht ausüben können. Der Dank war ihm – vor einer am Montag umfangreichen Sitzung mit sicher wichtigen Entscheidungen (wir berichteten) – wichtig. Denn: „So etwas würde oft untergehen.“

Unsere Empfehlung für Sie Generationenwechsel steht an Urgestein Alfred Himmelsbach verlässt nach 32 Jahren den Seelbacher Rat Nach 32 Jahren im Gremium gibt der Seelbacher CDU-Gemeinderat Alfred Himmelsbach sein Mandat an Marius Wagner weiter – das sind die Gründe.

Am Ende der Sitzung dankte Bürgermeister Michael Moser Alfred Himmelsbach zuerst so: „Es gibt Verabschiedungen, bei denen alle merken, dass etwas zu Ende geht.“ Alfred Himmelsbach, der im Jahr 1994 das erste Mal in das Gremium gewählt wurde, habe „mehr als drei Jahrzehnte Verantwortung für unsere Gemeinde“ übernommen, mit Sitzungen, Diskussionen, Entscheidungen, Projekten oder Entwicklungen. Vor allem aber „mehr als drei Jahrzehnte ehrliches und verlässliches Engagement für Seelbach, Wittelbach und Schönberg“. Der Geehrte sei nie jemand gewesen, der Politik „laut oder ideologisch vertreten hat“. Der Bürgermeister bescheinigte hier eine immer sachliche, verlässliche und lösungsorientierte Haltung: „vor allem mit viel Geduld“ sowie einem „feinen, trockenen Humor“. Zuschauer, Gemeinderäte und alle Mitarbeiter der Verwaltung dankten dem 73-jährigen Schönberger mit lang anhaltendem Applaus.

Als Nachrücker in der CDU-Fraktion verpflichtete Moser darauf Marius Wagner. Wagner wird neben seiner Aufgabe in der CDU-Fraktion auch Mitglied in der Haushaltsstrukturkommission und im Arbeitskreis Mobilität im Schuttertal sowie stellvertretendes Mitglied im Tourismusverein Seelbach und stellvertretendes Mitglied im Jugendwerk des Ortenaukreises. Auf Vorschlag von Werner Göhrig (CDU) stimmte der Rat hier auch zu, dass Wagner Mitglied im Zillebeker-Komittee wird. Göhrig stellte hierfür seinen Sitz zur Verfügung.