Nachfolger verpflichtet: CDU-Fraktionsvorsitzender Alfred Himmelsbach aus Seelbacher Rat verabschiedet

Der 73-Jährige verlässt das Seelbacher Gremium. Als Nachrücker hat Michael Moser nun Marius Wagner verpflichtet.
Alfred Himmelsbach wurde nach 32 Jahren auf eigenen Wunsch verabschiedet. Er wird aber weiterhin Mitglied des Schönberger Ortschaftsrates bleiben. Himmelsbach nutze den Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge der Gemeinderäte“ für einen eigenen, ganz besonderen Dank. Er habe sich bei seiner Wahl im Jahr 1994 vorgenommen, „mindestens 30 Jahre zu bleiben“. Dafür gab es herzliches Lachen aller Kollegen und vonseiten der Verwaltung.