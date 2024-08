Bernhard Stiefel ist der neue Präsident des Rotary Clubs Furtwangen-Triberg.Er steht nun an der Spitze des Service-Clubs.

Der Rotary Club Furtwangen-Triberg hat einen neuen Präsidenten: Bernhard Stiefel steht nun an der Spitze des Service-Clubs. Er übernahm die Präsidentschaft von seinem Vorgänger Wilfried Hahn im Rahmen einer feierlichen und auch sehr bewegenden Ämterübergabe im Hotel „Ochsen“ in Schönwald.

Wilfried Hahn ließ das vergangene rotarische Jahr Revue passieren. Er selbst musste in dieser Zeit einen schweren persönlichen Schicksalsschlag erleben. Gemeinsam mit seinen Clubfreunden konnte er dennoch zahlreiche Projekte umsetzen. Dazu gehörten die Ausrichtung des Konzerts des Jugendmusikschul-Orchesters und das Mitwirken an der Genusswanderung im Hochschwarzwald, wodurch eine stattliche Spendensumme für die Tafel generiert wurde. Als eine seiner letzten Amtshandlungen verlieh Hahn seinem Sekretär Georg Wiengarn einen Paul Harris Fellow – eine nach dem Rotary-Gründer benannte Auszeichnung für besondere Verdienste – als Anerkennung für dessen Unterstützung, und überreichte dann die Amtskette an seinen eigenen Nachfolger Bernhard Stiefel.

Ausblick und Aufnahme

Das Amt wird turnusgemäß nach einem Jahr weitergegeben. Der neue Präsident wiederum ehrte Hahn mit einem Paul Harris Fellow für dessen unermüdliche Unterstützung des Clubs auf dessen “einzigartige Weise”. Rotarisches Tun sei durch praktisches Handeln erkennbar, wie es Hahn im allerbesten Sinne verkörpere.

Stiefel gab einen Ausblick auf das kommende rotarische Jahr. So richten die Rotarier wieder das Konzert des Jugendsinfonie-Orchesters und die Jugendwanderwoche sowie ein Seminar zum Thema Künstliche Intelligenz aus. Die Club-Meetings sollen durch besondere Aktionen und Aktivitäten belebt werden, man will neue Mitglieder für den Club gewinnen und vieles mehr.

Paul Harris Fellow für Wilfried Hahn

Bedeutendes Amt

Stiefel bereitet sich während seiner Präsidentschaft auch darauf vor, dass er im darauffolgenden Jahr das bedeutende Amt des Governors des Distriktes 1930 ausüben wird. Auch dabei wird ihn sein Club unterstützen.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Aufnahme des Neumitglieds Tobias Huck. Der neue Präsident Stiefel begrüßte ihn und betonte die große Freude, neue Mitglieder in der Gemeinschaft willkommen zu heißen.