Nachfolger Musical „Die Eiskönigin“: „Tanz der Vampire“ kehrt 2027 zurück nach Stuttgart

Vampire lieben Stuttgart: Das Kultmusical „Tanz der Vampire“ feiert 2027 im Apollo Theater sein Comeback. Doch wer wird Krolock? Alle Infos zu Start, Tickets und Hintergründen.
Vampire sind nicht totzukriegen. Das gilt auch für Graf von Krolock: Das Musical „Tanz der Vampire“ wird 2027 erneut in Stuttgart gespielt. Wie der Veranstalter Stage Entertainment mitteilt, ist eine Neuproduktion des Stücks im Stage Apollo Theater geplant. Die Premiere soll im Frühjahr stattfinden, der Vorverkauf beginnt bereits an diesem Donnerstag, 16. April, um 10 Uhr.