Nachfolger Musical „Die Eiskönigin“: „Tanz der Vampire“ kehrt 2027 zurück nach Stuttgart

Vampire lieben Stuttgart: Das Kultmusical „Tanz der Vampire“ feiert 2027 im Apollo Theater sein Comeback. Doch wer wird Krolock? Alle Infos zu Start, Tickets und Hintergründen.

Vampire sind nicht totzukriegen. Das gilt auch für Graf von Krolock: Das Musical „Tanz der Vampire“ wird 2027 erneut in Stuttgart gespielt. Wie der Veranstalter Stage Entertainment mitteilt, ist eine Neuproduktion des Stücks im Stage Apollo Theater geplant. Die Premiere soll im Frühjahr stattfinden, der Vorverkauf beginnt bereits an diesem Donnerstag, 16. April, um 10 Uhr.

Noch bis Januar 2027 läuft im Apollo Theater in Stuttgart das Disney-Musical „Die Eiskönigin“. Danach kehrt „Tanz der Vampire“ zum fünften Mal nach Stuttgart zurück. Seit der Deutschlandpremiere im Jahr 2000 gehört Stuttgart zu den erfolgreichsten Standorten des Musicals. Kein Musical wurde in Stuttgart so häufig gespielt. Nach Angaben des Unternehmens besuchten dort bislang mehr als 3,7 Millionen Menschen die Aufführungen – mehr als an jedem anderen deutschen Spielort.

„Tanz der Vampire“ in Stuttgart

März 2000 bis August 2003 (Deutschlandpremiere)

Februar 2010 bis Oktober 2011

April 2017 bis September 2017

Oktober 2021 bis September 2023

Frühjahr 2027 bis ???

Die Stage-Entertainment-Geschäftsführerin Uschi Neuss verweist in einer Pressemitteilung auf die besondere Publikumsbindung in der Region: „Kein Musical beweist das so eindrucksvoll wie ‚Tanz der Vampire‘.“ Die Kombination aus Musik, Ausstattung und Erzählung mache das Stück für viele Besucherinnen und Besucher zu einem festen Bestandteil des Spielplans.

Wer spielt Graf von Krolock?

Stargast im Rahmen der Jubiläumsshow zu 25 Jahren „Tanz der Vampire“: Bonnie Tyler mit Filippo Strocchi als Graf von Krolock im m Oktober 2022 Foto: Lichtgut/Julian Rettig

„Tanz der Vampire“ basiert auf dem gleichnamigen Film von Roman Polanski aus dem Jahr 1967. Die Bühnenfassung wurde 1997 in Wien uraufgeführt. Das Buch stammt von Michael Kunze, die Musik von Jim Steinman. Seither wurde das Stück in zahlreichen europäischen Ländern aufgeführt, aber zum Beispiel auch in Russland, Japan und den USA. Weltweit verzeichnet die Produktion laut Veranstalter rund elf Millionen Besucherinnen und Besucher.

Die kommende Inszenierung wird als überarbeitete Version der Originalproduktion angekündigt. Konkrete Angaben zu Besetzung oder künstlerischem Team machte der Veranstalter zunächst nicht. Es ist also noch geheim, wer im kommenden Jahr als Vampirfürst Graf von Krolock Songs wie „Die unstillbare Gier“ oder „Gott ist tot“ singen wird. In den früheren Stuttgarter Aufführungen waren Kevin Tarte, Jan Ammann, Mathias Edenborn, Filippo Strocchi und Thomas Borchert in dieser Rolle zu sehen.

Das Stage Apollo Theater ist neben dem benachbarten Palladium Theater Teil des Musicalstandorts im SI-Centrum in Stuttgart-Möhringen. Stuttgart gilt nach Hamburg als zweitgrößter Musicalstandort in Deutschland.

„Tanz der Vampire“ in Stuttgart: Tickets und Termine

Tickets für „Tanz der Vampire“ sind von Donnerstag, 16. April, an ab 10 Uhr hier erhältlich. Die Vorstellungen sollen im Frühjahr 2027 beginnen. Weitere Informationen zu Terminen und Preisen stellt der Veranstalter online zur Verfügung.