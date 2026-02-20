Nachfolger gesucht: Conni Neiß legt in Ebingen Schere aus der Hand

Nach 34 Jahren in der Selbstständigkeit gibt Conni Neiß ihren Friseursalon „Living Hair“ in der Ebinger Langwatte Ende Februar 2027 auf. Sie ist bereits auf Nachfolgersuche.
Ende Februar 2027, also in gut einem Jahr, endet eine Ära in Albstadt-Ebingen. Conni Neiß geht in den Ruhestand. Ihre Kunden sind bereits informiert: Sowohl per E-Mail als auch im Salon selbst hat die erfahrene Friseurin auf ihren bevorstehenden Abschied hingewiesen. Diese frühzeitige Kommunikation sei ihr wichtig: „Ich will die Kunden nicht erst zwei Monate vor Schluss vor den Kopf stoßen“, sagt Conni Neiß im Gespräch mit unserer Redaktion.