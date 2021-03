1 Wird ab der Saison 2021/22 in Tor des Landesligisten VfB Bösingen stehen: Maximilian Pfau. Foto: Neff

Der momentane Tabellendritte der Fußball-Landesliga VfB Bösingen hat für die kommende Saison mit Maximilian Pfau einen weiteren Torhüter verpflichtet. Der 22-Jährige, der in Alpirsbach wohnt, spielt derzeit noch beim Ligarivalen SpVgg Trossingen.

Maxi Pfau ist in der Region kein Unbekannter, da er schon für die B- und A-Junioren des SV Zimmern gespielt hat. Danach wechselte der 1,83 Meter große Torhüter zum südbadischen Landesligisten FC Schonach. Bei dem er in zwei Spielzeiten mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machte. Dann kam das Angebot vom damaligen Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen, dem er sich zur Saison 2018/19 auch angeschlossen hatte.

Doch mit Julian Hauser und Marcel Binanzer war die Konkurrenz groß. "Ich habe von den beiden im Training viel gelernt, doch an den beiden ›Raketen‹ gab es kein vorbei kommen, so dass ich meist in der zweiten Mannschaft, die in der Landesliga spielt, zum Einsatz kam", sagt Pfau, der diese Zeit aber nicht missen möchte.

Doch bevor Maximilian Pfau die Spielvereinigung Trossingen verlässt, will er mit seinen Teamkameraden, falls die aktuelle Saison wegen der Corona-Pandemie überhaupt fortgesetzt werden kann, den Klassenerhalt schaffen. Einer der Hauptgründe für den Wechsel des ehrgeizigen Torhüters ist die sportliche Perspektive beim VfB Bösingen. "Zudem zählt der VfB seit Jahren zu den guten Adressen in der Region", weiß Pfau. Sein Ziel ist trotz der starken Konkurrenz mit Frans Dorner die Nummer 1 zwischen den Pfosten zu werden.

Auch VfB-Cheftrainer Peter Leopold, der die Kontakte zu Pfau herstellte, ist von den Qualitäten des "Neuen" überzeugt und sagt: "Wir freuen uns, dass wir auf dieser Position mit Frans Dorner und Maximilian Pfau auch weiterhin hervorragend besetzt sind."

Doch die Fußstapfen die Sascha Vögele, der nach dieser Spielzeit seine Handschuhe an den berühmten Nagel hängen will, sind für seine Nachfolger groß.