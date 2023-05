Änderungen in der Lahrer „Arena“: Als die Reno Schuhcentrum GmbH im März Insolvenz angemeldet hat, war die Filiale in Lahr bereits geschlossen. Nun steht fest, wer als Nachfolger in die Lahrer „Arena“ einzieht.

Wie im März von „Arena“-Geschäftsführer Uwe Kohler angekündigt, folgt auf die ehemalige Reno-Filiale ein anderer Schuhhändler. Wer der neue Mieter ist, werde man „rechtzeitig“ bekanntgeben, hieß es vor rund zwei Monaten. Jetzt ist sicher: Der Schuhhändler „K&K Schuh-Center“ zieht in die Lahrer Arena ein. Laut einem Plakat, das auf dem Schaufenster der künftigen „K&K“-Filiale angebracht ist, wird am 9. Juni die „große Neueröffnung“ gefeiert. Damit gehört die Filiale in der Lahrer Arena laut „K&K“-Internetseite zu einer von rund 190 Standorten in Deutschland.