Nachfolger für Produktion gesucht: Bei Lord of Tofu in Lörrach endet eine Ära

Dörte und Freddy Ulrich haben 1996 das Unternehmen Lord of Tofu! gegründet. Nun ist für sie der Kostendruck zu hoch geworden. Gesucht wird ein Nachfolger für die Produktion.
Die Ulrichs sind alleinige Inhaber von Lord of Tofu. 1996 gründeten die studierte Biologin aus dem Wiesental und der gelernte Konditor und leidenschaftliche Hobby-Koch in Brombach eine Sprossenmanufaktur, die schon bald aus Sojabohnen nicht nur Sprossen, sondern auch Tofu herstellte und sich so zur innovativen Bio-Tofurei entwickelte. Doch mit der Natur-Tofu-Produktion nach ihrem ureigenen, lange ausgetüftelten Verfahren ist bald Schluss.