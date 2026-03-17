Nachfolger für Produktion gesucht: Bei Lord of Tofu in Lörrach endet eine Ära

Dörte und Freddy Ulrich haben 1996 das Unternehmen Lord of Tofu! gegründet. Nun ist für sie der Kostendruck zu hoch geworden. Gesucht wird ein Nachfolger für die Produktion.

Die Ulrichs sind alleinige Inhaber von Lord of Tofu. 1996 gründeten die studierte Biologin aus dem Wiesental und der gelernte Konditor und leidenschaftliche Hobby-Koch in Brombach eine Sprossenmanufaktur, die schon bald aus Sojabohnen nicht nur Sprossen, sondern auch Tofu herstellte und sich so zur innovativen Bio-Tofurei entwickelte. Doch mit der Natur-Tofu-Produktion nach ihrem ureigenen, lange ausgetüftelten Verfahren ist bald Schluss.

Reißleine ziehen „Wir müssen jetzt leider die Reißleine ziehen“, sagt Dörte Ulrich gegenüber unserer Redaktion. Allen fünf Mitarbeitern wurde bereits gekündigt. Als Hauptgrund zur Aufgabe nennt sie die hohen Stromkosten. Der Verbrauch auf dem rund 1000 Quadratmeter großen Gelände auf dem Schöpflin Areal sei ohnehin hoch. Hinzu seien Ärger mit dem Vermieter und eine extrem hohe Stromnachzahlung gekommen, sagt Dörte Ulrich.

Hohe Stromkosten

Früher hätten sie günstigeren Industriestrom bezogen. Angesichts der extrem gestiegenen Preise lohne es sich nun nicht mehr. „Die Kosten steigen ja auch generell. Sojabohnen und deren Transport werden auch immer teurer“, führt sie weiter an.

Was die Produktion betrifft: „In der Herstellung zu arbeiten, ist zudem schon sehr anstrengend“, erklärt Dörte Ulrich, zumal, wenn Mitarbeiter kurzfristig ausfallen. Und einen neuen Standort aufzubauen, sei ihnen in ihrem Alter zu anstrengend, erklärt die Mittfünfzigerin.

Tofu-Produkte sind sehr gefragt

Dabei sei gerade jetzt der Run auf Tofu-Produkte extrem hoch – und steige weiter. Sie hätten noch zahlreiche große Aufträge und Anfragen aus dem Ausland, die sie nun leider stornieren müssten, bedauert das Ehepaar. „Die Natur Tofu-Herstellung lohnt sich für uns nicht mehr.“

Nun suchen sie einen Nachfolger, der auch die Maschinen übernimmt und haben das bereits in entsprechenden Foren und bei der IHK gestreut. Ob das klappt, wissen sie noch nicht.

Rückblick: Lord of Tofu hat sich bei seinen Produkten von der Gourmetküche im Dreiländereck inspirieren lassen. „Wir sind bio-zertifiziert und verwenden keine Aromastoffe, sondern sparen eben nicht mit Gewürzen“, erklärt Dörte Ulrich den eindrucksvollen Erfolg ihrer Produkte. Geliefert wurde nach ganz Europa sogar bis Dubai. „Die Nachfrage nach veganen Produkten steigt ja seit langem.“

Bis nach Dubai geliefert

Bis auf die Belieferung der Großkunden im Ausland „machen wir jetzt erst mal weiter“, erklären die Ulrichs.

Alternativen zum Fleisch

Ab Sommer sind sie dann nur noch zu zweit. Dann wollen sie sich ganz auf die – wie sie finden – höchst spannende weitere Entwicklung von Fleischalternativen konzentrieren – vom Hähnchen-Geschmack bis zur Fisch-Variante.