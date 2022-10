13 Erfolgreicher Einstand von Interimstrainer Michael Wimmer. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Spiel gegen Bochum zurück. Foto: Baumann

Der 4:1-Sieg gegen den VfL Bochum zeigt, dass beim VfB Stuttgart keine Revolution in der Trainerarbeit notwendig ist. Allenfalls eine Evolution, findet Sportredakteur Gregor Preiss.















4:1 gegen den VfL Bochum, der erste Sieg im zehnten Spiel und der höchste seit August 2021. Unter dem Interimstraimer Michael Wimmer sorgt der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga endlich wieder für positive Schlagzeilen. Ob es fünf Tage nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo an ihm lag, dass die Mannschaft wieder in die Spur gefunden hat?