Nachfolger für Martin Rosemann?: Florian Zarnetta (SPD) will den Wahlkreis 290

1 Florian Zarnetta Foto: Ansgar

Florian Zarnetta (25) will in die Fußstapfen von Martin Rosemann treten. Rosemann hatte vor Kurzem erklärt, für ein weiteres Bundestagsmandat nicht mehr zur Verfügung zu stehen.









Link kopiert



Florian Zarnetta (25) will sich um die SPD-Kandidatur im Wahlkreis Tübingen-Hechingen (290) zur Bundestagswahl 2025 bewerben. Zarnetta ist 1999 in Lippstadt (Westfalen) geboren, machte Abitur in Stuttgart. Studium in Tübingen, 2022 machte er dort seinen Bachelor in Politikwissenschaft und Öffentlichem Recht. Ein Studium der Staatswissenschaften in Oxford (England) schloss sich an. Zarnetta ist damit der erste SPD-Bewerber nach dem Rückzug von Martin Rosemann. Aktuell ist Zarnetta Projektleiter beim Baden-Württembergischen Handwerkstag, Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Tübingen und Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion in Tübingen.