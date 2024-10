Nachfolger für Bisinger Praxis: Neuer Kinderarzt tritt Stelle zum 1. Januar an

1 Ein Nachfolger für die Kinderarztpraxis von Claudia Noll-Streich in Bisingen ist gefunden: Es ist Philipp Schwarze. Foto: Kauffmann

Philipp Schwarze folgt auf Claudia Noll-Streich. Das berichtet die „paeDOC GmbH“ auf Anfrage unserer Redaktion. Der neue Kinderarzt wird im Stellenumfang von 100 Prozent in Bisingen tätig sein. Ab wann Eltern Termine vereinbaren können.









Die Kinderärztin Claudia Noll-Streich hatte die Praxis an der Steinhofener Straße in Bisingen zum 1. Oktober verlassen und ist nun beim MVZ in Balingen angestellt. Wie die „paeDOC MVZ GmbH“ mit Sitz in Lenningen (Kreis Esslingen) im Juli mitgeteilt hatte, sei man „bemüht, einen Nachfolger zu finden“.