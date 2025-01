Städtebauliche Planung in Schwenningen Deshalb fliegt das Rössle von der Tagesordnung

Eigentlich wollte der Gemeinderat in der Januar-Sitzungsrunde klären, welche Maßnahmen beim ehemaligen Einkaufszentrum greifen sollen. Jetzt zeigt sich: Alles ist weiter offen – und in einer Klausurtagung will man noch mal übers Geld sprechen.