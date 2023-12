Nachfolge von Miriam Stengel: Die Helios Klinik hat einen neuen – und alten – Ärztlichen Direktor

Kai Mehlhase wird neuer Ärztlicher Direktor der Helios Klinik in Rottweil Der Chefarzt der Abteilung für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin folgt damit auf Miriam Stengel. Neu ist ihm diese Position nicht.

Wie die Klinik am Donnerstag mitteilt, wird Mehlhase zum 1. Januar die Position des Ärztlichen Direktors an der Helios Klinik Rottweil übernehmen. Er folgt auf Miriam Stengel, die Chefärztin Innere Medizin am SRH Klinikum Sigmaringen wird, wie im Oktober bekannt geworden war. Kai Mehlhase ist laut Pressemitteilung seit 2011 in der Rottweiler Klinik. Er bringe wertvolle Erfahrungen mit: Die Position des Ärztlichen Direktors hatte er bereits von 2012 bis 2017 inne.

Trio an der Spitze

Die Klinikleitung besteht somit ab 1. Januar aus dem Klinikgeschäftsführer Robert Brandner, der diese Position zum 1. Dezember 2022 übernommen hatte, dem Ärztlichen Direktor Kai Mehlhase und Pflegedirektorin Martina Hattler. Seine Tätigkeit als Chefarzt der Abteilung für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin wird Mehlhase fortsetzen.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Dr. Kai Mehlhase ein versierter Chefarzt mit umfassender Erfahrung Ärztlicher Direktor unserer Klinik wird. Zu seiner neuen Position gratuliere ich ihm ganz herzlich und wünsche ihm einen guten Start und viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben. Ich freue mich darauf, die Zukunft der Klinik in Rottweil gemeinsam mit Dr. Kai Mehlhase zu gestalten“, sagt Robert Brandner, Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Rottweil.

„Ich bedanke mich für das große Vertrauen, das mir durch die erneute Berufung zum Ärztlichen Direktor entgegengebracht wird. Den Herausforderungen, die diese Position mit sich bringt, sehe ich mit großer Freude und Motivation entgegen“, so Kai Mehlhase.

Seine Vita

Sein Medizinstudium absolvierte Mehlhase 1995 an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und am Carolinas Medical Center (USA). An der Uniklinik der RWTH Aachen setzte er seine chirurgische Fachausbildung fort, bevor er 1997 ans Schwarzwald-Baar-Klinikum wechselte. Hier war er bis 2010 als Oberarzt tätig und leitete das damals neue Gebiet der minimalinvasiven Aortenchirurgie.

Danach hatte Mehlhase die Leitung der Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Tübingen inne, bevor er 2011 in die Helios Klinik Rottweil wechselte. In Rottweil übernahm er die Aufgabe, die damals neu gegründete Fachabteilung Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin aufzubauen und weiterzuentwickeln. Heute wird durch das Team der Klinik das gesamte Spektrum der minimalinvasiven und offenen Gefäßchirurgie angeboten, weshalb von der Landesärztekammer Baden-Württemberg erneut die volle Ausbildungsbefähigung für Gefäßchirurgie bestätigt wurde.

Medizinische Expertise

Kai Mehlhase besitze dank langjähriger Erfahrung die medizinische Expertise und die Spezialisierung auf Endovaskuläre Chirurgie und ist mit seinem Team auch Kooperationspartner im Bereich der Schlaganfallerkrankungen und Dialyse-Zugänge, betont die Klinik.

Miriam Stengel habe in ihrer Zeit als Ärztliche Direktorin maßgeblich zur Weiterentwicklung der Helios Klinik Rottweil beigetragen, heißt es in der Mitteilung. „Wir bedanken uns für ihre Arbeit, ihre Professionalität und ihre Kompetenz. Für ihren weiteren privaten und beruflichen Weg wünschen wir ihr alles Gute“, so Robert Brandner.