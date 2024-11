1 Wer wird neue Chefin oder neuer Chef im Rathaus? Im Mai nächsten Jahres entscheidet Dormettingen über die Nachfolge von Anton Müller. Foto: Schweizer

Gemeinderat legt Termin für Bürgermeisterwahl auf den 11. Mai 2025 fest









Die Dormettinger wählen nächstes Jahr nicht nur einen neuen Bundestag, sondern auch den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Bürgermeister Anton Müller. Als Termin hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den 11. Mai 2025 festgelegt. Sollte an diesem zweiten Sonntag im Mai die erforderliche 50-Prozent-Marke nicht geknackt werden, findet zwei Wochen später, am Sonntag, 25. Mai 2025, die Stichwahl statt.