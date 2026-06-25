Nachfolge von Andreas Jung: Yannick Bury leitet ab sofort deutsch-französisches Gremium

In ihrer Plenarsitzung in Paris haben die 100 Abgeordneten aus dem Bundestag und der französischen Nationalversammlung den CDU-Bundestagsabgeordneten Yannick Bury an die Spitze des gemeinsamen deutsch-französischen Parlamentes gewählt, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Büro des Politikers heißt. Gemeinsam mit seiner französischen Kollegin Brigitte Klinkert wird er die Arbeit des Gremiums künftig leiten. Er folgt damit auf Andreas Jung.

Die deutsch-französische parlamentarische Versammlung wurde 2019 im Rahmen des deutsch-französischen Parlamentsabkommens gegründet und ist ein weltweit einzigartiges Parlamentsgremium. Insgesamt 100 Abgeordnete, 50 aus dem Deutschen Bundestag und 50 aus der französischen Nationalversammlung, beraten und beschließen über Fragen der deutsch-französischen Zusammenarbeit.

Bury: Versammlung ist kein Wohlfühlgremium

Die Parlamente überlassen die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich damit nicht alleine den Regierungen, sondern werden selbst aktiv, beziehen Position und kontrollieren gemeinsam die Regierungen in grenzüberschreitenden Fragen, wie es in der Pressemitteilung aus Bury Büro heißt.

„Ich bin dankbar für das große Vertrauen und freue mich sehr darüber, künftig zusammen mit Brigitte Klinkert das gemeinsame deutsch-französische Parlament leiten zu dürfen und an dieser zentralen Stelle das Miteinander zwischen Frankreich und Deutschland mitgestalten zu dürfen“, so Bury nach seiner Wahl.

Die Versammlung sei dabei kein Wohlfühlgremium, so Bury in der Pressemitteilung aus seinem Büro weiter. Hier träfen unterschiedliche Positionen aufeinander, teils zwischen den beiden Ländern, vor allem aber grenzüberschreitend zwischen politischen Strömungen.

„Dass Deutsche und Franzosen in einer gemeinsamen Parlamentskammer diskutieren, streiten und zu gemeinsamen Entscheidungen kommen, wäre noch vor wenigen Jahrzehnten undenkbar gewesen und zeigt, wie eng unsere Freundschaft heute ist“, ist sich Bury sicher.

Und klar sei für ihn zudem auch: „Die Versammlung darf nicht bequem sein, sondern muss die Regierungen in die Pflicht nehmen, wenn dies im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft und Zusammenarbeit nötig ist“. Dafür wolle er sich einsetzen – gerade auch mit Blick auf die zahlreichen Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Südbaden und dem Elsass.

Andreas Jung

Yannick Bury übernimmt das Amt von Parteikollege Andreas Jung. Dieser wurde als Teil der neuen Landesregierung zum Bildungsminister Baden-Württembergs im Kabinett Özdemir ernannt. Andreas Jung war von 2005 bis 2026 Mitglied des Bundestags, seit 2022 ist er zudem einer von fünf stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU.