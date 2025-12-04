Nachfolge und Interesse fehlen: Mahlberger Bahnlärm-Bürgerinitiative löst sich auf

Aufgrund einer fehlenden Vorstand-Nachfolge und des geringen Interesses der Bevölkerung ist für die Mahlberger Bürgerinitiative Schluss.
Beim Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“ herrschte Stille bei der Frage nach Kandidaten. Für die bisherigen Vorstandsmitglieder Dietmar Kraske (Vorsitzender), Martin Zetting (Stellvertreter), Susanne Zetting (Kassiererin) und Stephan Hartmann (Schriftführer) fanden sich allesamt keine Nachfolger. Begründet wurden die Rückzüge mit anstehenden Wegzügen und gesundheitlichen Problemen. Hartmann räumte ein, dass überdies in Sachen anstehendem Bahnausbau bei der Bevölkerung mittlerweile auch zu wenig Interesse festzustellen sei.