Nachfolge steht bereits fest: Christa Birkle gibt nach 17 Jahren die Kirchenchorleitung in Ettenheim ab

Christa Birkle war fast zwei Jahrzehnte lang die Vorsitzende des Ettenheimer Kirchenchors St. Bartholomäus und gibt ihr Amt nun aus gesundheitlichen Gründen ab.
Eröffnet wurde die Mitgliederversammlung im Pfarrsaal des Pfarrzentrums St. Martin mit einer kurzen Chorprobe. Zur Einführung in den Abend trug Vorsitzende Christa Birkle im Vorgriff auf Mariä Lichtmess eine Meditation zum Thema Licht vor, die sie allen Chormitgliedern als Schriftrolle zusammen mit kleinen Kerzenleuchten und Sternen als Erinnerung auf den Abend mitgab.