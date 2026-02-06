Nachfolge steht bereits fest: Christa Birkle gibt nach 17 Jahren die Kirchenchorleitung in Ettenheim ab

Christa Birkle war fast zwei Jahrzehnte lang die Vorsitzende des Ettenheimer Kirchenchors St. Bartholomäus und gibt ihr Amt nun aus gesundheitlichen Gründen ab.

Eröffnet wurde die Mitgliederversammlung im Pfarrsaal des Pfarrzentrums St. Martin mit einer kurzen Chorprobe. Zur Einführung in den Abend trug Vorsitzende Christa Birkle im Vorgriff auf Mariä Lichtmess eine Meditation zum Thema Licht vor, die sie allen Chormitgliedern als Schriftrolle zusammen mit kleinen Kerzenleuchten und Sternen als Erinnerung auf den Abend mitgab.

In ihrem Rückblick wies sie darauf hin, dass der Chor sein Licht nicht unter den Scheffel stellen müsse, denn auch heute – als kleine Gruppe – habe man in den vergangenen Jahren, insbesondere zu den kirchlichen Feiertagen, mit besonderer Anstrengung die Gottesdienste mitgestaltet und zur Ehre Gottes und Freude der Gottesdienstbesucher gesungen.

Der Kirchenchor hat sparsam gewirtschaftet

Nicht nur in Hochämtern und festlichen Gottesdiensten, sondern auch bei aktuellen Anlässen und auch in den Familiengottesdiensten „Abenteuerland“ wurde mitgewirkt. Die Beschwernisse des Treppensteigens auf die Empore, von der der Kirchenchor traditionell am Gottesdienst mitwirkt, führten nun zum Singen des Chores in den Gottesdiensten vom Marienaltar aus und damit auch unmittelbar zwischen Altar und Gläubigen.

Neben der Aufgabe der Mitgestaltung der Gottesdienste, so Birkle, sei der Kirchenchor von St. Bartholomäus eine lebendige und frohe Gemeinschaft. Neben den regelmäßigen Proben gab es ein vielseitiges Miteinander – seien es zusätzliche Treffs oder alljährliche Ausflüge. Auch fanden bei besonderen Gelegenheiten zusätzliche Auftritte statt, regelmäßig wirkte der Chor am Patroziniumsgottesdienst von St. Nikolaus in Altdorf mit.

Mit ihrem Kassenbericht informierte Rechnerin Margrit Frey, dass sparsam gewirtschaftet wurde und auch für die Zukunft finanzielle Möglichkeiten gegeben sind. Die Kassenprüfung, so Pfarrer Martin Kalt, wurde im Rahmen der nun bei der Pfarrgemeinde liegenden Konten vom Stiftungsrat vorgenommen, sodass der Entlastung von Frey durch die Mitglieder nichts im Wege stand.

Christa Birkle (Mitte, sitzend) wurde feierlich verabschiedet. Foto: Birkle

Pfarrer Kalt würdigte das gute Miteinander in der Chorgemeinschaft und dankte Christa Birkle für die 17 Jahre als Vorsitzende. Sie habe in Personalunion sowohl als Vorsitzende wie auch als Schriftführerin und in anderen Bereichen mit großem Engagement und Hingabe den Kirchenchor durch die Zeit geführt und war immer umfassend für den Chor im Einsatz bis hin zur alljährlichen Planung und Vorbereitung der Ausflüge. Pfarrer Kalt überreichte Blumen und Geschenke zum Dank für das langjährige Handeln und wünschte Birkle für die Zukunft die bestmögliche Gesundheit.

Anschließend wurden die erforderlichen Neuwahlen des Vorstandes vorgenommen. Zur neuen Vorsitzenden wurde Christine Hofmann-Jung gewählt. Rechnerin bleibt Margrit Frey. Als Vertreter der Stimmen wurden Martin Winterhalter, Lothar Gerspach und Monika Strickler gewählt.

Info – Seit 75 Jahren dabei

Christa Birkle konnte zum letzten Mal in ihrer Rolle als Vorsitzende zahlreiche Chormitglieder für deren langjährige Mitgliedschaft und Treue ehren. Insbesondere Sigrid Fuchs, die dem Chor schon seit 75 Jahren als aktive Sängerin angehört und in dieser Zeit in vielen Gottesdiensten und auch Konzerten des Chores mitgewirkt hat. Margrit Frey und Susanne Schwarz wurden für 55 als aktive Sängerinnen geehrt. Seit 45 Jahren ist Hilke Polley Dirigentin in Ettenheim und habe mit „unendlicher Geduld“ und viel Freude den Chor in dieser Zeit immer wieder zu neuen musikalischen Höhepunkten begleitet. Dank galt auch Rita Uhrig und Alois Oberle für jeweils zehn Jahre.