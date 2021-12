1 Der Deißlinger Bürgermeister (rechts) ist froh über Praxisnachfolger Johannes Jauch. Foto: Reinhardt

Deißlingen - (shr) Die Arztpraxen von Johannes Kilian in Deißlingen und Lauffen bleiben der Bevölkerung erhalten. Zum 1. Januar übergibt Kilian seine Praxis in Lauffen zusammen mit der Zweigpraxis in Deißlingen an Johannes Jauch.

Jauch ist den Lauffener und Deißlingen durchaus bekannt. Er ist seit nunmehr zweieinhalb Jahren in der Praxis fest integriert. Der 36-jährige Facharzt für Anästhesie, Schmerz- und Palliativmedizin hat bei Johannes Kilian seine Facharztausbildung für Allgemeinmedizin abgeschlossen.

Nun sind über die Weihnachtsfeiertage die beiden allgemeinmedizinischen Arztpraxen geschlossen. Danach erfolgt die Übergabe an Johannes Jauch.

Neue Zweigpraxis

Johannes Kilian hat seine Praxis drei Jahrzehnte lang geführt. Neben der Praxis in Lauffen wurde in der neuen Ortsmitte Deißlingen schon im März diesen Jahres eine neu eingerichtete Zweigpraxis mit modernsten Geräten in Betrieb genommen. Die Arztpraxis in Lauffen bleibt am unveränderten Standort bestehen. Auch sie wird nun modernisiert. "

Wir sind sehr froh, dass wir für die Gemeinde die ärztliche Versorgung zukünftig sichern können", sagte Bürgermeister Ralf Ulbrich bei einem Pressegespräch mit unserer Zeitung. Ab Januar 2022 werden nun neben der Praxis Söhnle-Schwab die beiden seitherigen Praxen für Allgemeinmedizin, sowohl in Deißlingen als auch in Lauffen die hausärztliche Versorgung sicherstellen. "Besonders über die Praxis in der neuen Ortsmitte Deißlingen sind wir als Gemeinde stolz", erklärte Bürgermeister Ralf Ulbrich.

Johannes Kilian arbeitet weiter in Teilzeit

Johannes Kilian wird weiterhin für seine Patienten tätig bleiben, und zwar in Teilzeit. Spezial auch als Schwangerschaftsvertretung für Fatima Zafar, die als Fachärztin für Innere Medizin in diesem Jahr das Team verstärkt hat. Aktuell wird noch eine weitere Schwangerschaftsvertretung für die Praxis gesucht.

Johannes Jauch ist in Deißlingen aufgewachsen wird seinen Fokus neben der hausärztlichen Versorgung auf Prävention und auf die Schmerztherapie richten. "Ich bin froh und stolz mit meinem siebenköpfigen Praxisteam über die hausärztlichen Leistungen hinaus weitere wichtige Leistungen wie die medizinische Vorsorge und Schmerztherapie in meinem Heimatort anbieten zu können", erklärt der Mediziner.

Die Neueröffnung der Praxisräume am Neckar ) ist für Montag, 3. Januar, vorgesehen. Alle Patientinnen und Patienten sind eingeladen sich im ersten Quartal selbst ein Bild der Arztpraxen zu machen. Besonders für Interessenten an der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) empfehle sich dringend ein Besuch im Januar, um ab dem zweiten Quartal 2022 die HZV in Anspruch nehmen zu können.. Auf www.dr-johannes-jauch.de, sind weitere Informationen zu den Praxen und Kontaktmöglichkeiten zu finden.