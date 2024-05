1 Franziska Weihbrecht im Betrieb: Das Spektrum reicht vom einfachen Schneidteil bis zur komplexen Baugruppenfertigung für unterschiedlichste Branchen. Foto: I. Flaig

Franziska Weihbrecht hat als Nachfolgerin den Familienbetrieb für Lasertechnik in Wolpertshausen bei Schwäbisch Hall mit einer Insolvenz in Eigenverwaltung gerettet. Warum sie durchgehalten und sogar noch einen Krimi geschrieben hat.









Dass sie mal den Familienbetrieb übernimmt, hätte sich Franziska Weihbrecht früher nicht träumen lassen. „Ich war eher der Rebell in der Familie“, sagt die 37-jährige alleinige Gesellschafterin der Weihbrecht Lasertechnik GmbH in Wolpertshausen bei Schwäbisch Hall. Mit Themen wie Verantwortung und Zielen hatte sie früher schließlich nichts am Hut. Doch das hat sich längst geändert.