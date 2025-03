Nachdenken und Innehalten: Projekt vereinigt Sänger aus Tuningen, Niedereschach und Sunthausen

1 Riesengroß ist die Vorfreude der zum Projekt der drei Chöre zusammengeschlossen Tuninger Stimmen, dem Xangverein aus Niedereschach und SAM aus Sunthausen auf die bevorstehende Konzert-Tour. Unser Bild zeigt den musikalischen Leiter Edgar Blaas zusammen mit den Sängern bei einer der abschließenden Proben im Proberaum des Xangvereins. Foto: Albert Bantle

„Music is Freedom“ lautet das neueste gemeinsame Gesangsprojekt der Tuninger Stimmen, des Xangvereins Niedereschach und des Sunthauser Chores SAM (Songs And More). Die zurückliegenden intensiven Proben münden nun in drei Konzerte.









Link kopiert



Die Konzert-Tour startet an diesem Samstag, 29. März, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Festhalle in Tuningen, geht weiter am Sonntag, 30. März, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Kurhaus in Bad Dürrheim und endet am Samstag, 5. April, mit dem um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) beginnenden Konzertabend in der Bodenackerhalle in Fischbach.