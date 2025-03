1 Eine Nachbarschaftshilfe wird es in Kürze in Rietheim geben. (Symbolfoto) Foto: © highwaystarz – stock.adobe.com/HighwayStarz

Mit dem Nachbarschaftshilfeverein soll in Rietheim die Gemeinschaft gefördert und das Dorfleben am Leben erhalten werden.









So das Ansinnen des aus sieben Personen bestehenden Teams, das die Vereinsgründung vorantreiben möchte. Ein passender Name wurde auch gefunden: „Miteinander in Rietheim“ solle er heißen.