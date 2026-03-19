Nachbarschaftshilfe in Rietheim: Wenn aus Unterstützung Freundschaft wird – ein Blick hinter die Kulissen

Die Nachbarschaftshilfe in Rietheim hilft, wenn der Alltag allein nicht mehr funktioniert. Wie so ein Einsatz abläuft, haben wir bei einem Termin angesehen.
13.45 Uhr in Rietheim. Die Sonne versteckt sich hinter hartnäckigen Wolken, die Gehwege sind nahezu menschenleer. Von dieser scheinbar tristen Stimmung lässt sich Brigitte Rosmislowsky nicht beeinflussen. Mit einem breiten Grinsen sitzt sie bei Ursula Albert, Helferin der Nachbarschaftshilfe in Rietheim, im Auto – die sie die „liebevolle Ulla“ nennt.