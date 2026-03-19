Nachbarschaftshilfe in Rietheim: Wenn aus Unterstützung Freundschaft wird – ein Blick hinter die Kulissen

Die Nachbarschaftshilfe in Rietheim hilft, wenn der Alltag allein nicht mehr funktioniert. Wie so ein Einsatz abläuft, haben wir bei einem Termin angesehen.

13.45 Uhr in Rietheim. Die Sonne versteckt sich hinter hartnäckigen Wolken, die Gehwege sind nahezu menschenleer. Von dieser scheinbar tristen Stimmung lässt sich Brigitte Rosmislowsky nicht beeinflussen. Mit einem breiten Grinsen sitzt sie bei Ursula Albert, Helferin der Nachbarschaftshilfe in Rietheim, im Auto – die sie die „liebevolle Ulla“ nennt.

Ein Termin beim Physiotherapeuten steht an, der Weg dorthin ist für Rosmislowsky allein nicht mehr zu bewältigen. Umso schöner ist es für sie, dass sie auf die Nachbarschaftshilfe und Albert zählen kann.

Seit Dezember vergangenen Jahres gibt es in Rietheim eine Nachbarschaftshilfe. Sie unterstützt Menschen, die aus verschiedenen Gründen den Alltag nicht mehr alleine bewältigen können. Laut Albert seien sie für alle da, die Hilfe benötigen, unabhängig ob eine Mitgliedschaft bestehe oder nicht. „So langsam läuft es richtig an, anfangs muss man erstmal Vertrauen mit den Klienten gewinnen“, zeigt sich Albert zufrieden mit der Entwicklung.

Der Verein habe derzeit 18 Helfer. Jeder von ihnen könne angeben, welche Aufgaben er gerne übernehmen würde und welche ihm nicht passen würden. Die Einsätze sind vielfältig, vom Einkaufen über Arzttermine bis hin zu gemeinsamen Besuchen auf dem Friedhof.

Neben einigen Einzelfällen, bei denen Klienten beispielsweise Unterstützung beim Rasenmähen oder Schneeschippen benötigen, betreut die Nachbarschaftshilfe auch drei Personen regelmäßig.

„Wie ein Sechser im Lotto“

Einer dieser Dauerbetreuten ist Rosmislowsky. Sie nutzt die Dienste etwa ein bis zwei Mal die Woche. Auf der Fahrt nach Villingen zum Physiotherapeuten kommt die 71-Jährige aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. „Ich bin so froh, dass es das gibt, es ist wie ein sechser im Lotto“, so die Dame. Obwohl sie erst seit drei Wochen zusammen unterwegs sind, sind Helferin und Klientin mittlerweile per Du.

Da ihr Mann inzwischen in ein Pflegeheim ziehen musste, ist die Nachbarschaftshilfe für Rosmislowsky mehr als nur Unterstützung im Alltag. „Wenn wir im Auto sitzen, reden wir halt ein weng“, erklärt sie. Dabei reden sie über alles Mögliche, von Neuigkeiten aus der Umgebung bis hin zur musikalischen Vergangenheit ihres Mannes. Während der Gespräche wird deutlich, wie gut es der 71-Jährigen tut, jemanden zum Reden zu haben.

Bei der Physiotherapiepraxis angekommen, möchte sie die wenigen Meter bis zum Eingang alleine gehen. Auch wenn Albert sie zunächst begleiten möchte, lässt sie Rosmislowsky schließlich unter genauer Beobachtung selbst zum Eingang laufen.

Albert wartet währenddessen in ihrem Auto. Ihre Motivation, anderen Menschen zu helfen, treibt sie bei ihrem Engagement an. Ihr Mann ist ebenfalls in der Nachbarschaftshilfe aktiv – sollte sie einmal verhindert sein, übernimmt er den Dienst und begleitet Rosmislowsky zu ihren Terminen.

Volles Vertrauen in Helfer

Anschließend geht es weiter zur Apotheke – Medikamente müssen abgeholt werden. Diesen Part übernimmt jedoch Albert. Kurz gibt es noch eine kleine Abstimmung wegen der benötigten Karten: Ohne zu zögern hält Rosmislowsky ihren Geldbeutel hin und möchte, dass sie diesen mit in die Apotheke nimmt. Ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr sie ihr vertraut. „Ich nehme ungern einen ganzen fremden Geldbeutel mit“, erklärt Albert schmunzelnd. Schließlich nimmt sie die benötigten Karten heraus und erledigt den Gang in die Apotheke für die 71-Jährige.

Ein schöner Nachmittag

Auf dem Rückweg bedankt sich Rosmislowsky mehrmals bei der Helferin. „Es ist einfach schön, wenn es passt und das gegenseitige Vertrauen da ist“, sagt sie. Auch wenn die Sonne weiterhin hinter den Wolken verborgen bleibt, hatten die beiden dennoch einen schönen Nachmittag miteinander verbracht.