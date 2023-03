4 Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich Zugang zu der betroffenen Wohnung. Foto: Marc Eich

Einen Wohnungsbrand verhindert haben aufmerksame Nachbarn am Freitagmorgen in Schwenningen. Sie hatten Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen.









In einem Mehrfamilienhaus in der Weilersbacher Straße in Schwenningen war am Freitag die Aufregung groß. Nachbarn hatten am Morgen den Alarm des Rauchwarnmelders einer Wohnung im achten Stock gehört.

Wenig später nahm man dort auch Brandgeruch wahr und rief daraufhin den Notruf. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurde schließlich gegen 8.45 Uhr an die Einsatzstelle gerufen.

Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Christian Krause erklärt, habe sich vor Ort der Eindruck eines möglichen Brandes in der Wohnung bestätigt. Da auf Klingeln niemand öffnete, entschloss man sich dazu, die Türe gewaltsam zu öffnen.

Wohnung muss belüftet werden

Anschließend überprüfte ein Trupp unter Atemschutz die verrauchte Wohnung und konnte kurz darauf auch den Grund für den Brandgeruch feststellen. Auf dem eingeschalteten Herd kokelte Essen vor sich hin. Dieses wurde vom Feuer genommen und die Wohnung belüftet.

Menschen kamen bei dem Einsatz glücklicherweise nicht zu schaden. Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend noch um das Verschließen der Wohnungstüre.