Nachbargemeinde ist überrascht: Die Stadt Lahr plant zwei neue Windräder auf dem Langenhard

Aus drei mach fünf: Die Anlagen auf dem Langenhard sollen ab 2028 Gesellschaft bekommen. Die Stadt Lahr erhofft sich gute Einnahmen. In Seelbach ist man skeptisch.
Die Stadt Lahr treibt die Energiewende weiter voran: Wie aus den Unterlagen für die Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) am Mittwoch, 17. September, hervorgeht, sind zwei Windkraftanlagen auf Sulzer Gemarkung das neueste Projekt. Vertreter der Partner der Stadt, die Ökostromgruppe Freiburg und das E-Werk Mittelbaden, werden bei der Sitzung die Pläne im Detail vorstellen.