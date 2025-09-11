Nachbargemeinde ist überrascht: Die Stadt Lahr plant zwei neue Windräder auf dem Langenhard

Aus drei mach fünf: Die Anlagen auf dem Langenhard sollen ab 2028 Gesellschaft bekommen. Die Stadt Lahr erhofft sich gute Einnahmen. In Seelbach ist man skeptisch.

Die Stadt Lahr treibt die Energiewende weiter voran: Wie aus den Unterlagen für die Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) am Mittwoch, 17. September, hervorgeht, sind zwei Windkraftanlagen auf Sulzer Gemarkung das neueste Projekt. Vertreter der Partner der Stadt, die Ökostromgruppe Freiburg und das E-Werk Mittelbaden, werden bei der Sitzung die Pläne im Detail vorstellen.

Wo genau sollen die Anlagen entstehen?

Laut Vorlage sollen die beiden neuen Windräder den Windpark Kempfenbühl auf dem Langenhard ergänzen. Dort stehen zwei Windräder auf Seelbacher Gemarkung und eines – das nördlichste – auf Sulzer Gemarkung. Die neuen Anlagen sind in „unmittelbarer Nähe“ auf einem Grundstück, das der Stadt Lahr gehört, geplant. Das nächstliegende Wohnhaus ist mehr als 780 Meter entfernt, die notwendigen Mindestabstände würden demnach deutlich eingehalten.

Wie hoch werden die Windräder sein?

Jeweils knapp 250 Meter. Vorgesehen ist der Typ „Enercon E-175 EP 5“, das „leistungsstärkste Modell von Enercon im Bereich Windkraft an Land“, so die Verwaltung. Eine identische Anlage wird im kommenden Jahr für das „Repowering“ des südlichen Windrads verwendet. Mit der Nennleistung von 6000 Kilowatt könnten die Windräder pro Jahr jeweils etwa 13 Millionen Kilowattstunden produzieren – genug um den jährlichen Stromverbrauch von rund 8600 Haushalten decken, rechnet die Verwaltung vor.

Wann könnten sich die Rotoren drehen?

Die Stadt geht „bei einem reibungslosen Projektverlauf“ von einem Baubeginn im Jahr 2027 und einer Inbetriebnahme im Jahr 2028 aus. Ein Vorteil beim Genehmigungsverfahren könnte sein, dass der Regionalverband Südlicher Oberrhein das Areal auf dem Langenhard als Vorranggebiet für Windkraft ausweisen möchte, Genehmigungen also leichter möglich sind. Laut Stadtverwaltung sind dennoch zahlreiche Gutachten nötig. Dabei geht es unter anderem um Schallschutz, Artenschutz, Flugsicherung, das Landschaftsbild und eine mögliche bedrängende Wirkung. „Umfangreiche Fotosimulationen“ wollen die Vertreter bereits am Mittwoch präsentieren.

Welche Vorteile erhofft sich die Stadt?

„Einen wertvollen Beitrag zur Energiewende“ und – natürlich – Geld. Pachteinnahmen fließen „vollständig und ungeschmälert in den Haushalt der Stadt Lahr“, heißt es. Da sich die Pachteinnahmen am Windertrag orientieren und die modernsten Anlagen vorgesehen sind, rechnet die Stadt inklusive Gewerbesteuer und Zinsausschüttungen mit „ungefähr eine halbe Million Euro pro Jahr“ an regionaler Wertschöpfung.

Was ist mit den geplanten Windrädern am „Detschel“?

Die Ankündigung der beiden neuen Windräder am Langenhard kommt etwas überraschend, da die Stadt erst vor eineinhalb Jahren einige Kilometer südlich am „Detschel“ nordöstlich von Schmieheim ein nahezu identisches Projekt angekündigt hat – auch hier mit dem E-Werk als Partner.

Von einer Inbetriebnahme im Jahr 2027 war im April 2024 die Rede, seitdem war es jedoch still um das Projekt. Die Stadt verweist in der Vorlage auf die TA-Sitzung. Ein E-Werk-Vertreter werde über den aktuellen Stand an diesem Standort berichten.

Was sagt Seelbach?

Im Schuttertal, das wurde in den vergangenen Jahren mehrfach angesprochen, sorgt man sich vor der optischen Bedrängung durch weitere Windräder. Die bestehenden Anlagen auf dem Langenhard – und möglicherweise auch die neu geplanten – sind von Seelbach aus prominent zu sehen. Die Stadt Lahr weiß darum, dass die Bauwerke durchaus umstritten sind, und will für „größtmögliche gesellschaftliche Akzeptanz“ Bürgern und Kommunen eine Beteiligung ermöglichen. Einen Hinweis an die Nachbargemeinde gab es jedoch offenbar nicht. Seelbachs Bürgermeister Michael Moser zeigte sich am Donnerstag beim Anruf unserer Redaktion überrascht von den Plänen: „Davon wusste ich bislang nichts.“ Nach Sichtung der Unterlagen will er jedoch noch nicht auf den Alarmknopf drücken. „Über den genauen Standort ist noch zu wenig bekannt, das ist noch sehr vage.“ Er könne nicht abschließend beurteilen, inwiefern die Windräder von Seelbach aus sichtbar sein werden. Auch sei immer noch nicht final klar, ob der geplante Standort vom Regionalverband als Vorranggebiet ausgewiesen wird. Jedoch betont Moser: „Wir haben in der Vergangenheit deutlich gemacht, wie wir zu der Belastung stehen. Wir sind aufmerksam und sehen uns das Vorhaben genau an.“

Noch kein Beschluss

Die Information über die beiden neuen Windräder ist für die Stadträte im TA lediglich zur Kenntnisnahme. Die weiteren Schritte sehen laut Verwaltungsvorlage so aus: Nach Gründung der Energie- und Wärmewendegesellschaft (EWWG) mit E-Werk und Badenova soll eine Projektgesellschaft ins Leben gerufen werden, mit der die Projektbeteiligung entwickelt wird. Dies soll parallel zur Umsetzung der Windräder erfolgen. Der Gemeinderat und der Ortschaftsrat Sulz werden sich noch damit befassen.