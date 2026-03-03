Nachbar-Bezirk Enz/Murr: TSV Münchingen findet neue Spieler, SGV Freiberg findet neues Stadion

Der TSV Münchingen hat vorerst eine Lösung gefunden, nachdem fast alle seiner Spieler zurückgetreten waren. Und Regionalligist SGV Freiberg hat ein neues Stadion gefunden.
Großer Knall in der vergangenen Woche im Fußballbezirk Enz/Murr: Beim TSV Münchingen traten rund 90 Prozent der Spieler sowie mehrere Funktionäre zurück – obwohl man Tabellenführer war. Der Grund: Solidarität mit Erfolgstrainer Sahin Üste. Das Münchinger Eigengewächs hatte den Verein erst von der Kreisliga A in die Bezirksliga geführt und war auf dem besten Weg zum Durchmarsch in die Landesliga. Dass ihn die sportliche Leitung dennoch so kurz vor dem Ende der Winterpause überraschend entlassen hatten, sorgte für die Rücktrittswelle.