Nachbar-Bezirk Enz/Murr: 90 Prozent der Spieler treten zurück – bei Bezirksliga-Spitzenreiter

Bereits an diesem Wochenende startet im Fußballbezirk Enz/Murr wieder der Spielbetrieb. Doch ob der TSV Münchingen wie geplant am Sonntag zu seinem Bezirksliga-Heimspiel gegen den SV Pattonville antritt, ist ungewiss. Denn: Über den Instagram-Account der ersten Mannschaft des Vereins haben die Spieler nun bekanntgegeben, dass fast alle von ihnen zurückgetreten sind. Und das obwohl der TSV Münchingen Tabellenführer und damit auf dem besten Weg in die Landesliga ist.

Großes Unverständnis Die Spieler schreiben: „Der TSV Münchingen hat unseren Erfolgscoach Sahin Üste trotz Platz 1 und Pokal-Viertelfinale von seinem Amt entbunden. Diese Entscheidung sorgt bei uns für großes Unverständnis. Aus Solidarität mit unserem Trainer und Protest gegen das Vorgehen der Führung haben rund 90 Prozent der Spieler der ersten Mannschaft, die Betreuer, die sportliche Leitung sowie der Trainer der zweiten Mannschaft mit sofortiger Wirkung ihren Rücktritt erklärt. Dieser Schritt fällt uns nicht leicht, doch wir sehen keine andere Möglichkeit, um auf die Missstände hinzuweisen“

Als Gründe für die Trennung von Sahin Üste seien „fehlende Regionalität“ und eine zu schlechte Balance zwischen den Mannschaften angegeben worden. Diese seien aus Sicht der Spieler aber „weder stichhaltig noch unlösbar“. Weiter heißt es: „Seit Übernahme der sportlichen Führung im April des vergangenen Jahres gab es keine ernsthafte Kommunikation mehr. Themen wurden weder transparent erklärt noch gemeinsam diskutiert. Entscheidungen mit großer Tragweite wurden ohne Einbindung der Betroffenen getroffen.“ Der Post endet mit einem Appell: „Holt Personen in die Verantwortung, die den Sport verstehen, den Wert einer funktionierenden Mannschaft erkennen und transparent kommunizieren.“

Verein in Bezirksliga geführt

Sahin Üste trainierte den TSV Münchingen bereits seit Sommer 2024. Er ist ein Eigengewächs, spielte bis zur B-Jugend im Verein und lebt zudem in Münchingen. Vergangene Saison führte Sahin Üste den TSV Münchingen als Meister aus der Kreisliga A und peilte nun eigentlich den Durchmarsch in die Staffel 1 der Landesliga an, in der der Verein zuletzt 2016 spielte.