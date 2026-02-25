Nachbar-Bezirk Enz/Murr: 90 Prozent der Spieler treten zurück – bei Bezirksliga-Spitzenreiter

Riesen-Zoff im Nachbar-Fußballbezirk Enz/Murr: Beim TSV Münchingen treten 90 Prozent der Spieler plus mehrere Funktionäre zurück – obwohl man Tabellenführer in der Bezirksliga ist.
Bereits an diesem Wochenende startet im Fußballbezirk Enz/Murr wieder der Spielbetrieb. Doch ob der TSV Münchingen wie geplant am Sonntag zu seinem Bezirksliga-Heimspiel gegen den SV Pattonville antritt, ist ungewiss. Denn: Über den Instagram-Account der ersten Mannschaft des Vereins haben die Spieler nun bekanntgegeben, dass fast alle von ihnen zurückgetreten sind. Und das obwohl der TSV Münchingen Tabellenführer und damit auf dem besten Weg in die Landesliga ist.