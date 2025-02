Nach zwölf Wochen: SC Lahr ist heiß auf den Rückrundenstart in Teningen

Die Winterpause endet in der Verbandsliga ausgerechnet am närrischen Wochenende. „Das habe ich noch nie erlebt“, sagt Petro Müller. Der Sportvorstand der Lahrer sieht das Team allerdings bereit für Teningen – und erwartet keine feierbedingten Ausfälle.

Verbandsliga: FC Teningen - SC Lahr (Samstag, 15.30 Uhr). Die lange Wartezeit hat am Samstag ein Ende. Zwölf Wochen ist es her, dass der SC Lahr ein Pflichtspiel absolviert hat. Nun geht es in der Liga wieder los und es steht eine schwierige Partie beim FC Teningen an. „Es wird Zeit, dass es wieder um Punkte geht. Die kommenden Wochen werden zeigen, wo die Reise für uns noch hingeht. Die Mannschaft ist heiß auf den Start“, sagt Petro Müller, Sportlicher Leiter der Lahrer.

Große Sprünge nach oben sind in dieser Saison nicht mehr drin. Nur die Tordifferenz hält den SC Lahr derzeit noch über dem Strich. „Es geht für uns darum, so schnell wie möglich 40 Punkte zu erreichen. Das sollte dann den Klassenerhalt bedeuten“, meint Müller.

Gegen Teningen, aktuell Tabellenvierter, hängen die Trauben hoch, aber die Statistik spricht für die Lahrer. „In Teningen haben wir meistens gewonnen und sie gewannen dann bei uns in Lahr. Wir haben nach der bitteren Niederlage im Hinspiel, wo wir den Gegentreffer zum 1:2 in der Nachspielzeit kassiert haben, etwas gutzumachen. Ein Punkt in Teningen wäre allerdings auch okay“, so Müller.

Keine Optionen für weitere Winterwechsel

Winterneuzugang Mirco Barella, der vom SC Reute kam, kann bei dem Unterfangen nicht helfen und wird auch die ganze Rückrunde noch nicht einsatzfähig sein. Er greift nach seinem Kreuzbandriss dann im Sommer bei seinem neuen Club ins Geschehen ein.

„Die Option für weitere Neuzugänge im Winter hat sich nach Mircos Verletzung nicht ergeben. Zu dieser Zeit ist es auch nicht einfach, da passende Kicker zu finden“, erklärt Müller den Umstand, dass der SCL nun ohne Verstärkung durch den Rest der Saison geht.

Die Partie am Samstag in Teningen ist aufgrund der zeitgleich stattfindenden Fasent etwas ganz besonderes. „Ich kann mich nicht daran erinnern, als Spieler oder als Verantwortlicher je ein Pflichtspiel an der Fasent gehabt zu haben. Das ist außergewöhnlich“, hält Müller fest. Er erwartet allerdings keine feierbedingten Ausfälle. „Das gibt es in der Verbandsliga nicht. Da sind die Spieler professionell genug“, sagt der Sportvorstand.

Fehlen wird den Lahrern in Teningen allerdings Adriano Spoth. Im letzten Testspiel des Winters gegen den Offenburger FV sah der Stürmer nach einem Trikotzieher, der vom Schiedsrichter als Notbremse ausgelegt wurde, die Rote Karte und wurde für ein Spiel gesperrt.

Weitere Zusagen

Nach Konstantin Fries und Adriano Spoth, die Anfang Februar ihre Zusage gegeben haben, auch in der kommenden Saison für den SC Lahr aufzulaufen, haben nun auch Eugen Sokolov, Carsten Giedemann und Lars Birkle ihre Treue zum SCL bekannt. Johannes Wirth, Mick Keita, Dennis Häußermann, Jannis Kalt, Leon Bross, Dominik Kaufmann und Mika Fleig hatten schon im Januar versichert, auch in der kommenden Runde für die Lahrer aufzulaufen. Trainer Sascha Schröder und Torwarttrainer Timo Reus bleiben ebenfalls an der Dammenmühle tätig.