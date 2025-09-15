Nach zwölf Jahren: So wurde Pfarrer Christian Meyer in Haslach verabschiedet

Wie verbunden Meyer mit der Gemeinde gewesen ist, zeigte die Vielzahl wertschätzender Worte, die ihm mit auf seinen weiteren Weg gegeben wurden.
Mit einem feierlichen und würdigen Festgottesdienst wurde der evangelische Pfarrer Christian Meyer am Samstagabend in der Stadtkirche Haslach verabschiedet. Viele Weggefährten, Vertreter aus Politik und Religionsgemeinschaften sowie eine große Anzahl an Gemeindemitgliedern, füllten die gesamte Kirche und erhoben sich von ihren Plätzen, als die Kirchengemeinderäte mit Pfarrer Christian Meyer und Dekan Rainer Becker einzogen.