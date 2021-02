Nach zweijährigem Umbau Neue Tieringer Kindertagesstätte ist eröffnet

Die neue Kita ist eigentlich der alte Kindergarten. Denn offiziell war es ein Umbau und eine Erweiterung des Kindergartengebäudes aus den 1950er-Jahren. Doch bis auf den Keller ist nichts mehr vom alten Gemäuer übrig; der Umbau ist also vielmehr ein Neubau am alten Platz in der Märklinstraße.

Modern und lichtdurchflutet sind die neuen Räume. Die großen Fenster lassen viel Licht herein und bieten später, wenn der Außenbereich angelegt ist, einen Blick auf den Garten mit Spielbereich.

Mit 900 Quadratmetern Fläche ist der neue Kindergarten nahezu doppelt so groß wie der alte. Insgesamt hat die Stadt Meßstetten für den Um- und Anbau 2,3 Millionen Euro investiert, die Ausstattung noch nicht miteingerechnet.

Architekt Martin Bühler vom Meßstetter Büro "Eppler + Bühler" zeichnete die Stationen nach: Knapp drei Jahre liegen zwischen der Vorplanung des Architekturbüros und der Inbetriebnahme des neuen Gebäudes. Im November 2018 sind die Bagger angerückt, die dem alten Gebäude zuleibe rückten. Mit dem Rohbau wurde im April 2019 begonnen. Die Kinder, die währenddessen in den benachbarten Raummodulen betreut wurden, folgten dem Abriss und den Bauarbeiten mit Faszination. In den Weihnachtsferien haben die Erzieherinnen den Umzug von den Raummodulen in das neue Domiziel vollzogen.

Derzeit herrscht noch Notbetrieb

Seit 11. Januar ist die Kindertagesstätte geöffnet. Doch nur ein Teil der Kinder kommt aktuell in den Genuss, die neuen Räume zu erkunden. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist der Regelbetrieb derzeit ausgesetzt, ledigilich die Kinder in Notbetreuung sind mit den Erzieherinnen vor Ort.

"Hier möchte man selber nochmal Kind sein", stellte Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft fest. Es gibt jede Menge Platz für Spiel und Bewegung, für Kreativität und musische Betätigung. Schroft hofft, dass der reguläre Betreuungsbetrieb bald wieder aufgenommen werden kann, und wagt einen Blick in den Sommer oder Herbst, wenn er sich – sofern es das Infektionsgeschehen zulässt – einen Tag der offenen Tür vorstellen könnte.

Neben den fünf Gruppenräumen gibt es einen Kreativ- und einen Werkraum, einen Mehrzweckraum, der ausschließlich für Sport und Bewegung genutzt wird, eine Mensa sowie Büro- und Besprechungsräume. Zu jedem Gruppenraum gehört ein kleiner Nebenraum, in den sich die Kinder etwa zum Mittagsschlaf zurückziehen können.

Die Kita ist als offenes Haus geplant und gebaut, erklärte Kita-Leiterin Melanie Kimmich. Das heißt, die Kinder können den ganzen Tag über frei wählen, was, wo und mit wem sie gerne spielen möchten. Die einzelnen Gruppenräume beherbergen je eine ganz bestimmte Bildungsinsel wie beispielsweise einen Rollenspielbereich inklusive Spielen und Puzzles und einen Bereich fürs Bauen und Konstruieren. Auch manche Nebenräume haben eine bestimmte Funktion: Einer lädt zum Musizieren ein, in einem weiteren gibt es eine kleine Bücherei mit Leseecken.

Die Gruppenräume werden durchgewechselt

Derzeit läuft aber alles anders: Wegen der Coronavirus-Pandemie werden die Kinder in konstanten Gruppen betreut – sowohl aktuell in der Notbetreuung als auch bei der Wiederaufnahme des Regelbetriebs. Damit jedes Kind in den Genuss der verschienen Bereiche kommt, werden die Gruppenräume wöchentlich durchgewechselt.

Der Kindergarten mit insgesamt 80 Plätzen hat Platz für fünf Gruppen. Ein Bereich ist nun den jüngsten Tieringern vorbehalten. Im Krippenbereich gibt es Platz für 20 Kinder unter drei Jahren. Die meisten von ihnen kommen aus dem Ort, ein paar sind Sprösslinge von Interstuhl-Mitarbeitern oder kommen aus anderen Teilen Meßstettens. Kimmich erklärt, dass derzeit alle Plätze belegt sind, lediglich für den Sommer gebe es noch ein paar freie.

Da die Kinder und ihre Erzieherinnen bei dem stark dezimierten Festakt nicht dabei sein durften, haben sie anhand von Videobotschaften ihre Freude und Dank über die neue Kita zum Ausdruck gebracht. Fazit: Sie fühlen sich pudelwohl, und kaum ein Wunsch ist offen geblieben.