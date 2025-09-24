Nach zwei Vorfällen in Kippenheim: Erinnerungen an die Brandserie des Feuerteufels werden wach

Ein Serientäter zündete zwischen 2017 und 2019 Autos in der Ortenau an. Nun kam es innerhalb kurzer Zeit in Kippenheim wieder zu zwei Fahrzeugbränden.
Die aktuellen Geschehnisse dürften bei vielen ungute Erinnerungen wach werden lassen: In unregelmäßigen Abständen steckte ein unbekannter Feuerteufel in der südlichen Ortenau in der ganzen Region Fahrzeuge in Brand, teilweise mehrmals am Tag. Den bis dato letzten Autobrand, der auf sein Konto geht, datieren die Ermittler auf August 2019. Nun kam es – fast genau sechs Jahre später – zu zwei weiteren Vorfällen in Kippenheim, die an die Taten des Feuerteufels erinnern. Ein Überblick.