Nach zwei Testspiel-Abbrüchen: VfL Nagold fährt ohne echte Generalprobe nach Freudenstadt

Die zwei letzten Testspiele des VfL Nagold wurden abgebrochen. Trainer Marcel Schuon sieht sein Team für das Landesliga-Spiel in Freudenstadt trotzem gut eingestellt.
Spvgg Freudenstadt – VfL Nagold (Samstag, 15 Uhr). In Rutesheim war es der Schnee, der das Testspiel des VfL Nagold nach 60 Minuten zum Abbruch brachte. In Pforzheim hingegen wollte der Gegner nicht mehr: Das Team von Trainer Marcel Schuon lag zwar gegen Germania Union/Türkischer SV bereits seit der 3. Minute mit 0:1 hinten, doch die Gastgeber verließen nach einer Gelb/Roten Karte (58.) gegen sie geschlossen den Platz.