Nach zwei Testspiel-Abbrüchen: VfL Nagold fährt ohne echte Generalprobe nach Freudenstadt

Spvgg Freudenstadt – VfL Nagold (Samstag, 15 Uhr). In Rutesheim war es der Schnee, der das Testspiel des VfL Nagold nach 60 Minuten zum Abbruch brachte. In Pforzheim hingegen wollte der Gegner nicht mehr: Das Team von Trainer Marcel Schuon lag zwar gegen Germania Union/Türkischer SV bereits seit der 3. Minute mit 0:1 hinten, doch die Gastgeber verließen nach einer Gelb/Roten Karte (58.) gegen sie geschlossen den Platz.

Schuon erklärt die Situation: „Sie hatten den Schiedsrichter schon drei Wochen zuvor bei einem Vorbereitungsspiel und auch da gab es wohl Theater. Dann hat ihr Trainer gesagt, dass sie unter diesem Schiedsrichter nicht mehr spielen werden.“

Lang, hart und auch kalt

Der VfL Nagold geht damit ohne echte Generalprobe in das erste Landesliga-Spiel nach der Winterpause – an diesem Samstag bei der Spvgg Freudenstadt. „Gerne hätten wir beide Male über 90 Minuten gespielt, aber wir haben in den Trainingseinheiten gut gearbeitet. Die Jungs sind trotzdem top-motiviert und werden in Freudenstadt problemlos über 90 Minuten gehen können“, sagt Schuon und unterstreicht: „Wir sind alle froh, dass es jetzt wieder losgeht. Die Vorbereitung war lang, hart und auch kalt.“

Wie ein Sechser im Lotto

Die Vorzeichen für das Spiel in der Kurstadt ist klar: Der VfL Nagold ist Tabellenfünfter und hat den Aufstieg in die Verbandsliga noch nicht abgeschrieben. Die Spvgg Freudenstadt hingegen ist abgeschlagen Tabellenletzter. „Die haben nichts zu verlieren. Für die Freudenstädter ist das im Prinzip schon wie ein Sechser im Lotto, dass sie in der Landesliga spielen. Damit hatten sie nicht gerechnet. Die werden gegen uns all-in gehen“, prophezeit Schuon und warnt: „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Wir müssen in Freudenstadt früh und schnell für klare Verhältnisse sorgen. Das ist eine Einstellungssache, ganz einfach.“

Landesliga noch genießen

Der Freudenstädter Trainer Elvedin Djekic sagt vor dem Heimspiel gegen den VfL Nagold: „Wir werden viel dem Ball hinterherlaufen müssen und treffen mit den Nagoldern auf eine spielstarke Mannschaft. Generell gebe ich meinem Team den Rat, dass es die Spiele in der Landesliga genießen soll und wir am Samstag sicher der krasse Außenseiter sind.“