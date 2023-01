2 Am 21. Dezember stieß eine 37-Jährige mit ihrem Kleinwagen gegen einen Lkw. Sie starb noch an der Unfallstelle. Foto: Einsatz-Report 24

Zwei schwere Kreuzungsunfälle innerhalb kurzer Zeit rücken auch die Technik auf dem Lahrer Autobahnzubringer in den Fokus. Das Landratsamt winkt ab: Die Ampeln liefen einwandfrei. Bisherige Ermittlungen der Polizei bestätigen das.















Lahr – Es hat ordentlich gekracht am Donnerstagabend auf der B 415: Eine 27-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit ihrem VW von Lahr kommend in Richtung Autobahn unterwegs, als sie an der Kreuzung vor der A5-Brücke frontal in den entgegenkommenden Mercedes eines 50-Jährigen krachte, der nach links in die Dr.-Georg-Schaeffler-Straße abbiegen wollte. Die Bilanz: Die Frau wurde schwer, der Mann leichter verletzt. Der Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei rund 20 000 Euro. Die Polizei hat sich der Sache angenommen – und muss insbesondere die Schuldfrage klären. Denn beide Unfallbeteiligte behaupten, ihre Ampel habe auf Grün gestanden.