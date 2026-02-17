Nach Zusage der Fördermittel: Lahrer BUND-Ortsgruppe hält an ihrer Kritik am Klinikneubau fest

Die Naturschützer erneuern ihre Ablehnung des Großprojekts. Die Mitglieder sehen erhebliche Belastungen für Natur, Klima und öffentliche Finanzen.
Nach der Zusage von Fördermitteln für die Planung des Lahrer Klinik-Neubaus durch die Landesregierung weist der BUND Lahr-Schuttertal in einer Mitteilung nochmals auf seine Position hin: So spreche sich der Ortsverband weiter für Erhalt und Weiterentwicklung des Klinikums Lahr am bestehenden Standort am Altvater in öffentlicher Hand aus. Aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes stelle die Sanierung und Anpassung des bestehenden Klinikums gegenüber einem Neubau auf der „grünen Wiese“ die deutlich verträglichere Alternative dar, heißt es im von Pressesprecher Bertram Bliss verschickten Schreiben.