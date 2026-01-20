Nach Zugunglück in Calw: Wie gefährlich sind die Felswände im Nagoldtal - auch entlang der B463?

In Calw fiel ein Steinblock auf die Gleise der Kulturbahn. Was in einer Katastrophe hätte enden können, ging glimpflich aus. Doch wie stabil sind die steilen Hänge des Nagoldtals?
Die Hesse-Stadt ist am frühen Montagmorgen wohl nur knapp einer Katastrophe entgangen: Ein Zug der Kulturbahn war in Calw mit einem tonnenschweren sechs-Kubikmeter-Felsblock zusammengestoßen, der von der Buntsandsteinwand auf die Gleise gefallen war. Der Aufprall ließ den Felsen auseinanderbersten und schleuderte ihn in Teilen davon.