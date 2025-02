Nach Zeugenhinweis: Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe werden in Freiburg gefasst

1 Ein Mann wurde dabei beobachtet, wie er ein Fahrrad gestohlen hat. (Symbolfoto) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe wurden in Freiburg festgenommen.









Die Polizei hat am Dienstag, 4. Februar, in Freiburg zwei mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 0.30 Uhr über den Notruf eine männliche Person gemeldet, die an der Ecke Lehener Straße/Wentzinger Straße offenbar ein Fahrrad entwendete und danach in Richtung der dortigen Fußgängerunterführung gefahren sind. Der Mann war dabei in Begleitung einer weiteren Person, die ebenfalls auf einem Fahrrad fuhr, teilt die Polizei mit.