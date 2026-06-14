Einige Knochen des als «Timmy» bekannten Buckelwals werden zu Ausstellungsstücken. Museen aus mehreren Ländern wollen Teile des Tiers zeigen – und seine Geschichte erzählen.
Anholt - Nach der Zerlegung des toten Buckelwals in Dänemark haben mehrere Museen Interesse an Knochen des als "Timmy" bekannten Tiers angemeldet. "Wir haben uns einige Knochen gesichert, darunter eine Flosse, Beckenknochen und Rückenwirbel", sagte Daniel Klingberg Johansson, der die Sammlung des Naturhistorischen Museums in Kopenhagen managt, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden die Knochen zumindest vorerst nicht selbst ausstellen." Stattdessen zeigten andere Museen in Dänemark, Deutschland und den Niederlanden Interesse an den Überbleibseln.