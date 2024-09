1 Eine Holzbank aus dem Aasener Wald ist das Abschiedsgeschenk für den langjährigen und geschätzten Ortsvorsteher Horst Hall. Beim Probesitzen mit Gattin Sigrid überreicht Oberbürgermeister Erik Pauly einen Blumenstrauß. Foto: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Nach 25 Jahren in der Lokalpolitik zieht er sich nun zurück: der langjährige Ortsvorsteher von Aasen. Bei einer großen Feier gab es für ihn viele lobende Worte – er selbst zeigte sich gerührt von dem großen Zuspruch.









Nach zehn Jahren im Amt und 25 Jahren in der Lokalpolitik heißt es Abschied nehmen. Im Rahmen eines festlichen Abends mit 70 geladenen Gästen verabschiedete sich Horst Hall am Freitagabend in der Bürgerhalle als langjähriger Ortsvorsteher der Donaueschinger Teilortschaft Aasen.